Un cofrade puede desgravarse hasta el 75% de su cuota

Cuando las donaciones superen los 150 euros, tal y como explica Juan Carlos Sánchez, asesor de asuntos económicos de la Junta Coordinadora de las Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, el porcentaje a deducir será del 30% por ejercicio. "2017 ha incrementado sustancialmente los beneficios fiscales de los cofrades. Hasta la fecha, las cuotas se deducían hasta un 25%; ahora se va a triplicar esa cifra", valora Sánchez, antes de entrar en otros pormenores.

"Los donativos recurrentes -cuando en los dos ejercicios anteriores y de forma consecutiva se le entregó a una cofradía una cantidad idéntica o superior- contarán con un 35% de deducción. Además, siempre hay que tener en cuenta que la base de las deducciones no podrá exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente", añade, y adelanta que "todas las cofradías de la capital aragonesa están en disposición de comenzar a aprovechar estas ventajas".

En ese sentido, considera que "el hecho de que sean obligadas a llevar una contabilidad ordenada no supone un esfuerzo añadido", ya que "venían presentando la información pertinente". "Las hermandades siguen el modelo 182 de Hacienda, referente a la declaración de donaciones y aportaciones, o las normas fiscales de las entidades sin fines lucrativos, entre otras pautas", recuerda Sánchez.

Al respecto, Mariano Julve, presidente de la Junta Coordinadora de las Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, comenta que "a pesar de que los cofrades no están pendientes del tema económico, todos los avances que se den son positivos". "La gente colabora porque le sale de dentro. No creo que nadie se pare a pensar hasta qué punto puede salir beneficiado, pero claro que no alegramos", concluye.