Reaparece en Gran Vía la escultura 'La ola y el monstruo', retirada en 2009

Desde este martes la Gran Vía de Zaragoza cuenta con una escultura más, aunque no nueva. Se trata de 'La ola y el monstruo', obra del escultor y médico Antonio Sacramento . “El lugar escogido es propicio para que no sufra daños, dada su proximidad al tranvía”, según han explicado fuentes municipales. Además de ese nuevo emplazamiento se ha limpiado y restaurado desde el área de Patrimonio.

La escultura se retiró en 2009, con motivo de la construcción de la línea 1 del tranvía, ya que ahora en ese lugar está el eje del tranvía, como explicaron en ese momento desde el Consistorio zaragozano. Sin embargo, algunos ciudadanos no la recuerdan. “No me acordaba de ella para nada”, comenta Itziar.

Los viandantes no se habían dado cuenta de este nuevo elemento en el céntrico bulevar zaragozano. “La verdad es que paso de vez en cuando por aquí pero no me había percatado”, confiesa Antonio.

La escultura fue medalla de Oro en la II Bienal ‘Premio Zaragoza’ de 1963. Al año siguiente se instaló en la plaza Basilio Paraíso y su última ubicación fue en el comienzo del bulevar, donde se retiró en 2009. En la actualidad se encuentra muy próxima a su anterior emplazamiento.