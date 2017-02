El Ayuntamiento de Zaragoza exige a las nuevas contratas cubrir sus vacantes con mujeres

A no ser, matizan desde el Consistorio, que la empresa ya esté lo suficientemente "feminizada". Es decir, que ya cuente entre su plantilla con, al menos, un porcentaje de mujeres cinco puntos por encima de la media que refleja para esa rama de actividad y sector la última Encuesta de Población Activa.

No es la primera vez que ZEC incluye esta cláusula en un concurso público como condición 'sine qua non'. Ya lo hizo en el que persigue la contratación de las obras del parque de Bomberos de Casetas. Se publicó en noviembre y todavía sigue pendiente de adjudicar, pero la cláusula es la misma y figura, en ambos casos, no como un criterio de valoración, sino como un mínimo exigido para la ejecución del contrato:

"En todo caso y siempre que sean necesarias nuevas contrataciones, sustituciones y/o se produzcan bajas, la empresa adjudicataria se compromete a contratar a mujeres y en función del número de contrataciones éstas se realizarán en un porcentaje superior, al menos en cinco puntos al porcentaje medio señalado en el último trimestre para el sector de actividad concreto por la encuesta de población activa del INE".

Fuentes de la Oficina de Transversalidad de Género del Ayuntamiento de Zaragoza reconocen que la redacción del artículo puede resultar algo confusa pero confirman su significado: "Las empresas que no lleguen a ese mínimo deben cubrir con mujeres todas las nuevas vacantes que se produzcan durante la ejecución del contrato". No implica, por tanto, que la plantilla tenga que llegar así configurada a la función pública. Lo que significa es que una vez seleccionada y mientras dure su relación contractual con el Consistorio, si incorpora a algún trabajador, tendrá que tratar de disminuir el desequilibrio entre hombres y mujeres.



Cláusulas sociales de género

El requisito figura en los pliegos de ambos concursos en el apartado de 'condiciones especiales en materia de ejecución' junto a otras cláusulas sociales de género que ya fueron anunciadas en una instrucción del mes de julio y que ya se han incluido en otros contratos de suministros. Por ejemplo, la que obliga a la utilización de un lenguaje no sexista en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales relacionados con el fin del contrato y que elabore la empresa durante su desarrollo.

Según figura en dicha instrucción, la cláusula relativa a las nuevas incorporaciones tiene como objetivo "potenciar el empleo de mujeres a través de su contratación, principalmente en aquellos sectores donde estén subrepresentadas". Desde la Oficina de Transversalidad de Género hacen hincapié en que esta subrepresentación se da en casi todas las contratas excepto en las circunscritas a sectores muy específicos. En estos casos, si ya superan en cinco puntos la media de la EPA, las empresas no se verían afectadas por la cláusula.



¿Un 'plus' puntuable o un requisito 'sine qua non'?

Zaragoza no es la única ciudad que ha apostado por incluir criterios sociales relacionados con la igualdad en la contratación pública. Sin embargo, otros ayuntamientos, como el de Castellón, han apostado por incluir la cláusula relacionada con las nuevas contrataciones y el porcentaje de mujeres como un criterio de valoración. Es decir, como un 'plus' puntuable a la hora de seleccionar a las empresas en lugar de como una condición imprescindible para optar a la licitación.



En algunas plantillas, hasta el 40%

Cuando se publicó la instrucción municipal para la inclusión de cláusulas sociales de género en los contratos públicos, también se dio a conocer que el Ayuntamiento exigirá a algunas contratas una cuota del 40% de mujeres en sus plantillas.

Esta obligación, sin embargo, solo afectará a las empresas que opten a contratos que tengan como finalidad la igualdad entre hombres y mujeres y todavía no está claro en qué tipo de licitaciones se incluirá. En noviembre salió a concurso el 'servicio especializado de orientación y tutorización laboral para personas con dificultad de acceso y mantenimiento en el empleo por razones de género' y sin embargo esa cláusula en concreto no aparece entre los pliegos.