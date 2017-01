El militar que agredió y encerró siete horas a su mujer se escuda en el alcohol y los celos

El acusado, que lleva ya ocho meses privado de libertad en Alcalá Meco (Madrid), reconoció ayer ante el tribunal que lo juzga en la Audiencia Provincial que aquella noche bebió "demasiado". "Ya iba bebido cuando acudí al bar sobre las 6.30 y seguí consumiendo después", declaró. Tanto alcohol tomó que llegó a quedarse dormido, dijo. Y fue al despertarse cuando creyó ver a su pareja y a su encargado "en actitud extraña, demasiado cariñosa". El procesado reconoció que se le fue la mano con el aguardiente y que lo que vio no le gustó. Sin embargo, negó tajantemente que en algún momento de la noche amenazara, agrediera o retuviera a la fuerza a las víctimas.

"Nunca quise secuestrar a estas dos personas. Sí que es verdad que forcejeé con Andrés (jefe de su mujer), pero no recuerdo bien los motivos. Hasta vi que tenía un corte en una mano e intenté taparle la herida", declaró.

Corte sangrante en la mano

El mencionado Andrés explicó al tribunal que aquella noche el acusado llegó "en malas condiciones" al local, ubicado en la calle de Fraga. "Empezó a insultar a su pareja y tuve que pedirle que se marchara. Al intentar cerrar la puerta, el metió el pie y me lo impidió. No sé si fue entonces cuando me quitó las llaves del bar, pero recuerdo que se subió encima de mí y trató de asfixiarme", declaró. Preguntado por cómo se hizo el corte que tenía en la mano derecha y que le obligó a pasar por el quirófano, el testigo recordó que fue "durante un forcejeo dentro de la barra"."César cogió una botella de cristal y como la barra era estrecha pegó en algún sitio y se rompió. No creo que intentara atacarme con la botella", manifestó la víctima, que no reclama nada por las lesiones sufridas.

El encausado, al que defiende el letrado José Luis Melguizo, arrebató el móvil a las víctimas, pero su compañera tuvo tiempo de enviar un mensaje de Whatsapp a un amigo para que avisara a su madre. La señora, asustada, se presentó en el bar en torno a las dos de la tarde y logró convencer al militar para que saliera a la calle."Le dije que sus hijos estaban fuera y entonces se le iluminó la cara", declaró la mujer. En ese momento llegó la Policía y procedió a la detención del agresor.