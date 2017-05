El Ayuntamiento aprueba el presupuesto de 2017 con los votos de ZEC, PSOE y CHA

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes de forma inicial el presupuesto de 2017 con los votos de la izquierda. Con 724 millones de euros, un 3,1% más que en 2016, el gobierno municipal de ZEC ha defendido unas cuentas que son “fruto del diálogo”, aunque se ha tenido que escuchar las críticas de sus socios por un proceso negociador “que no ha sido modélico”. PP y Ciudadanos (C’s) han rechazado el expediente.

El concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha destacado el aumento de la inversión en un 65%, hasta los 52 millones, así como el gasto social, que alcanza los 102 millones de euros. Ante las dificultades producidas en el proceso de negociación, ha dicho que “el problema es que los conflictos no se puedan superar”, situación que no se ha dado. “Nadie ha tenido que renunciar a sus proyectos”, ha dicho Rivarés, que ha señalado que el proyecto “recoge la esencia” de las propuestas de los tres grupos de izquierdas.

A su juicio, las partidas están suficientemente dotadas, pese a las críticas de la oposición. Ha subrayado también la amortización de deuda, que según sus cálculos alcanzará los 100 millones de euros a finales de 2017. “Ha sido un proceso de diálogo y el diálogo es muy poderoso. Agradecemos a PSOE y CHA todas sus aportaciones. Es el presupuesto mejor de los posibles”, ha dicho.

Los grupos de PSOE y CHA han apoyado el presupuesto y han subrayado su “responsabilidad” a la hora de negociar estas cuentas. Pero no han soslayado sus críticas al gobierno por cómo ha llevado la negociación. El concejal del PSOE Javier Trívez ha dicho que “un presupuesto con deficiencias es mejor que un no presupuesto”. También ha dicho que “el proceso negociador no ha sido modélico en absoluto”, en contra de lo que dijo el alcalde este domingo, por el intento de ZEC de introducir en la plantilla los puestos de trabajo del servicio de atención telefónica 010 para posibilitar su internalización. “Faltaron a su palabra”, ha señalado.

Carmelo Asensio, de CHA, ha declarado que su grupo no está satisfecho por el proceso negociador. “Forzar elementos que entorpecen el diálogo y la negociación es contraproducente”, ha señalado, aunque también ha subrayado su posición favorable a la municipalización del 010, postura que no comparte el PSOE. Asensio ha hecho un llamamiento a la unidad de las fuerzas de izquierdas tras la convulsa negociación presupuestaria.

Por su parte, PP y C’s, que han visto cómo los grupos de izquierda rechazaban sus enmiendas a la totalidad, han sido muy críticos. El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha destacado que “estos son los peores presupuestos de la historia”. Ha considerado que las cuentas solo prevén “proyectos fracasados” e “ideas felices y ocurrencias”. Además, ha subrayado que ZEC, PSOE y CHA “no tienen prioridades” y “no dicen la verdad” en su programa de gasto.

“Se aprueba un presupuesto de tres partidos. Hay una amalgama de partidas sin ton ni son. Lo importante ha sido meterse en la foto”, ha señalado Azcón, que ha criticado “la mentira estrella” del 010. Ha recordado que pese a que el gobierno ha retirado la propuesta de introducir las plazas en la plantilla para que el PSOE vote a favor del presupuesto, ZEC ya ha anunciado que volverá a impulsar esta iniciativa.

Para C’s, “este es el presupuesto del quiero y no puedo”. “No compartimos este presupuesto, ni su estructura ni el reparto en las áreas”, ha dicho su portavoz, Sara Fernández. “El presupuesto refleja la voluntad del gobierno de llevar a cabo políticas cortoplacistas y pensado solo en sus intereses", ha añadido. A su juicio, la cuentas confirman que “se aprueba un presupuesto que del no se van a ejecutar muchas partidas”.