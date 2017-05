Otro de los rasgos que definen La Paz es el envejecimiento de su población. El 20% de sus habitantes tiene más de 65 años. De esta situación, “se deducen algunos de los problemas del barrio”, explica Juan Manuel Arnal, presidente de la Asociación de Vecinos La Paz. Entre ellos, “la falta de accesibilidad en algunas de las viviendas más antiguas que no tienen ascensor”, dice el presidente. Por ese motivo desde la asociación vecinal dejan patente “la necesidad de que se pongan en marcha políticas activas para incentivar, que las comunidades de vecinos que no tengan ascensor, lo puedan poner”.

Otro de los problemas que denuncian los vecinos es “la saturación del centro de salud que acoge también a los nuevos residentes de Parque Venecia”, explica Arnal. “Por ese motivo hay 200 cartillas más por médico de familia que en el consultorio de Torrero”, añade el presidente.

Una situación que confirman los usuarios. “El médico que llevo yo tiene casi hasta dos horas de espera”, explica Mª Teresa Simón, que vive junto al consultorio.

Tráfico denso hacia el Tercer Cinturón

Los accesos al barrio tampoco son los adecuados según la asociación vecinal. “Faltan dos puentes sobre el canal”, informa Arnal. “Los dos que existen en la actualidad, uno de entrada al barrio en la calle de Tierno Galván y otro de salida en el Parque de la Paz, no son suficientes y muchos vecinos tienen que dar un gran rodeo para llegar a sus casas”, prosigue el presidente de la asociación de vecinos La Paz.

Algo que se agrava con “el colapso de la rotonda de entrada del barrio por el Tercer Cinturón”, entre la calle de Zafiro y la Ronda de la Hispanidad. “Es tremendo el tráfico que hay y cada vez va a peor”, asevera Arnal.

Verónica Jiménez, que paseaba por la calle Zafiro, coincide con el presidente de la entidad vecinal. “No puedes salir del barrio los sábados. O sales andando, o en coche es imposible”, explica Jiménez.

El tráfico en esta vía es uno de los problemas de los que más se quejan los vecinos de la zona.

“Esta calle ha pasado de no tener tráfico a tenerlo como en el centro de la ciudad. Ha sido desde que abrieron la rotonda de acceso a Puerto Venecia”, dice Manuel Román, que vive en el entorno de la vía.

“No paran de circular vehículos y el ruido es bastante desagradable. Yo vivo junto a la calle de Zafiro y no puedo abrir las ventanas porque no oigo ni la televisión ni la radio”, añade Alfonso Luque. Para Mª Teresa Simón, vecina de la calle de Solimán, lo principal es el arreglo de las aceras y los socavones de las calzadas. “Se cae muchísima gente porque las aceras están en mal estado. Justo en la puerta de la farmacia de la calle de Zafiro hay un agujero en la calzada que ha causado varios accidentes”, y añade que “tendrían que poner más semáforos, porque los coches van lanzados hacia el Tercer Cinturón”. “No hay más atropellos porque Dios no quiere”, concluye Mª Teresa Simón.