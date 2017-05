San Valero rosconero y... ¿ventolero?

La climatología, sin embargo, no ha querido completar esta vez la segunda parte del refrán. El viento, que se ha mostrado contenido a lo largo de toda la mañana, ha continuado suave. Un alivio, por otra parte, para todos aquellos que se han lanzado a la calle para disfrutar de las actividades programadas en el día de. Y es que Zaragoza ha celebrado el día del patrón con actuaciones musicales, visitas guiadas, exposición y actividades infantiles para todos los gustos.



Puertas abiertas en el Ayuntamiento

A las diez de la mañana, el alcalde, Pedro Santisteve, ha dado la bienvenida a los primeros visitantes que han participado en la jornada de puertas abiertas del Ayuntamiento de Zaragoza. A lo largo del día, y aprovechando que gran parte de las acciones programadas se han desarrollado en la plaza del Pilar, los zaragozanos han podido sumarse a las visitas guiadas para acceder al ayuntamiento de su ciudad y conocer así las distintas dependencias municipales.



El recorrido comenzaba en el hall, en la planta baja, donde se podía contemplar la maqueta de la ciudad que se exhibió durante la Expo 2008. Desde ahí se accedía a las escaleras principales para acudir a la llamada “planta noble”, donde han podido visitar el Salón de Recepciones, la galería de Alcaldes de Zaragoza, la galería de Reyes Aragoneses, la Sala de Prensa, el Salón de Plenos, la Sala de Gobierno y el despacho del Alcalde. Las visitas han continuado a lo largo de todo el día, hasta las 20.00.

Cabezudos, Tragachicos y más

Una vez terminados los actos oficiales ha arrancado la diversión para los más pequeños. La comparsa de gigantes y cabezudos ha salido a la calle para entretener a grandes y mayores en un recorrido por las principales calles del Casco Histórico. A las 11.00, Don Jaime estaba abarrotada de familias dispuestas a disfrutar del espectáculo. A esa misma hora, además, se ha abierto al público el Tragachicos, la atracción que no puede faltar en cada fiesta local que se celebra en la ciudad.



Taza de chocolate caliente en mano y pedazo de roscón a medio comer, Carmelo y Manuela observaban de lejos el alboroto formado en torno a los cabezudos justo antes de que arrancase el pasacalles. Manos calientes y estómago lleno, se mostraban satisfechos con "la vida que genera en la ciudad" un día como este. "Un domingo a estas horas no suele haber demasiada gente en la calle", comentaba convencida la mujer. Su marido, Carmelo, asentía y se mostraba interesado en sumarse a una de las visitas guiadas al Consistorio. "¿Es gratis? No nos habíamos enterado pero en cuanto acabemos el roscón igual nos acercamos, que nunca hemos entrado", aventuraba mientras buscaba con la mirada el visto bueno de su esposa. A ella la idea parecía hacerle menos ilusión: "Vienen los nietos a comer y habrá que darles de comer", zanjaba. Por su puesto, han comprado roscón para el postre y confiesan que, como buenos abuelos, ya han colado alguna que otra sorpresa extra entre la nata.



El Tragachicos ha permanecido abierto en la plaza del Pilar hasta las 14.00 y por la tarde de 17.00 a 20.00. A lo largo del día también ha habido visitas dinamizadas al palacete modernista de la Casa Solans (avenida de Cataluña 60) y recorridos guiados al Centro de Interpretación de San Lázaro organizados por la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal.

Actuaciones musicales

El talento local ha sido el protagonista de las actuaciones musicales de la programación de San Valero. A las 10.00 ha actuado la banda de música del Club Social del Ayuntamiento de Zaragoza en la plaza de San Pedro Nolasco y a las 11.00 la Unión Musical Torrero en la plaza del Justicia.



A las 12.00 han sido los Titiriteros de Binéfar los encargados de amenizar el ambientillo generado en la Plaza del Pilar. Los Músicos de Su Alteza, que interpretan música barroca de los siglos XVII y XVIII, han cerrado la programación de la festividad de San Valero con un concierto a las 18.00 en el salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza.



Por otro lado, algunos miembros de la corporación municipal han honrado al patrón de Zaragoza junto a decenas de zaragozanos en la catedral del Salvador.