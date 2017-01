El PP denuncia un recorte del 15% para asistencia domiciliaria de la DGA

Por ese motivo, explica Campillo en una nota de prensa, el PP no apoyará en el pleno municipal de este lunes la renovación de dicho convenio.Para la concejala, ey no aporte la cuantía necesaria para que el Ayuntamiento preste adecuadamente un servicio que, además, es una competencia impropia".Campillo recuerda que el anterior Gobierno municipal socialista se negó a asumir este servicio precisamente por ser competencia autonómica "y ahora que los socialistas gobiernan la DGA sí que lo convenian con el Ayuntamiento, pero lo infravaloran y no lo dotan con los fondos necesarios".Para Campillo, "es lamentable" que ahora la DGA y el Gobierno de Zaragoza en Común qcuando el servicio ya se valoró el año pasado por debajo de sus costes reales."Con una gestión tan mala como esta desde los partidos de izquierda es normal que el coste de las competencias impropias que asume el Ayuntamiento no pare de crecer", apunta Campillo, quien destaca que solo en la asistencia domiciliaria y la teleasistencia, el presupuesto municipal pasará de 14,7 millones del año pasado a 17,4 en el actual ejercicio.