¿Cuál es el barrio con más titulados universitarios?

Las zonas del Centro, Universidad y Casablanca son las que tienen un mayor porcentaje de población con titulación universitaria, duplicando incluso la media de la capital aragonesa (14,71%). Así se desprende de los datos publicados por el Ayuntamiento de Zaragoza en su página web. En ellos se puede observar que el, en concreto, uno de cada tres zaragozanos tiene carrera universitaria e incluso un máster. Una cifra similar se registra en la zona de Universidad (30,08%) y en Casablanca (29,57%). El barrio de Miralbueno , con un 28,38%En estos casos se juntan dos factores determinantes. Por un lado,: 35,8 años de media en Casablanca y 36,9 en Miralbueno. Por otro lado, estas juntas municipales son las quePor ejemplo, el Centro cuenta con más de 17.000 euros (a fecha de 2013), Casablanca tiene una renta media de 15.474 y Universidad, 14.915. Por su parte, en Miralbueno, los ingresos medios son inferiores a los 10.000 euros anuales.Estas cifrasdonde solo un 4,69% de los vecinos tienen estudios superiores, el dato más bajo de todos los distritos y barrios rurales de Zaragoza . Seguidamente se encuentraEn esta zona se juntan dos factores que podrían explicar esta situación: una elevada edad media (46,7 años) y la renta más baja de la ciudad (no llega a 9.500 euros netos anuales). Así, Las Fuentes se convierte en un barrio en el que la mayoría de la población (59,28%) tiene la Primaria y un 22% ha terminado la Secundaria.En el caso de los doctorados, la tendencia es bastante similar dentro de una ciudad en la queLa razón se encuentra en su dificultad y los cuatro o cinco años adiciones que cuesta obtenerla. No obstante, con la crisis económica y la oportunidad de conseguir becas-contrato con una duración de cuatro años, ha crecido el número de alumnos que se matriculan en este tipo de estudios en la Universidad de Zaragoza.Así,, donde residen muchos de los universitarios que vienen de otras localidades de la comunidad, tienen estudios de doctorado. Esta cifra también es bastante elevada en el Centro (4,03%), Miralbueno (3,5%), Casabalanca (3,41%) y Juslibol-Zorongo (2,71%). Por el contrario, Casetas es el espacio con menos doctorados, un 0,39%. Seguidamente se encuentra Las Fuentes (0,69%), Montañana (0.71%) y San Gregorio (0,8%). La gran mayoría, a parte de destacar por una población reducida, suelen tener una elevada edad media.En cuanto a estudios primarios y secundarios las cifras son similares. Aquellos quey viceversa. El ejemplo más claro se encuentra en Casablanca, donde un 37,73% de los vecinos tienen la ESO (la media es un 28,73%) y un 26,72 han acabado la Primaria (en Zaragoza la media es 47,97%). Casetas vive la situación inversa: 66,53% tienen estudios primarios y el 19,85%, secundarios.El resto de los barrios, como San José, Torrero, Las Delicias o el CascoPor ejemplo el Actur tiene un bajo índice de vecinos que han terminado la Primaria (41,59%) y registra más con la Secundaria (32,98%). Justo al lado, en La Rabal o en La Almozara, la situación se invierte: más del 49% han acabado la Primaria y alrededor de un 27% la Secundaria.

Casi uno de cada diez vecinos de La Cartuja no tienen estudios

Los datos facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza evidencian queUna situación que se repite en Montañana y La Almozara, donde esta cifra se sitúa en el 8,8% de los vecinos. Algo que no es excesivamente extraño si tenemos en cuenta la baja densidad de población en estos barrios rurales y en La Almozara (el barrio más pequeño de la capital aragonesa) y la elevada edad media.No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza puntualizan que conocer los datos de determinado distrito no son totalmente significativos. “Hay que percatarse de que, por lo que esto nos acerca a la realidad, pero no nos la muestra tal cual”, subrayan. Por ello, su intención es intentar obtener todos estos datos por espacios más pequeños: manzanas, calles o incluso portales.