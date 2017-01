ZEC mantendrá el memorial a las víctimas de violencia machista pero lo explicará

El equipo de Gobierno de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha decidido mantener el memorial a las víctimas de la violencia machista inaugurado este jueves en la plaza Cesar Augusto, pese a que no ha gustado a la Coordinadora de Asociaciones Feministas, pero lo acompañará de explicaciones.



Con esta escultura, que, se quiere poner en valor la fortaleza de las mujeres que cada día salen de la situación de violencia, mujeres empoderadas, así como el apoyo y el compromiso por seguir avanzando hacia la igualdad real, ha explicado a los medios la concejala de Igualdad, Arantxa Gracia.Según la edil, el mensaje que"algo que no se puede negar", pero también que "hay más de 800 mujeres que pasan por el servicio de igualdad, que se empoderan, que se ponen de pié, y que están tejiendo red y esa es la imagen que se quiere transmitir".En la obra se puede leer el mensaje "en homenaje a todas las mujeres que sufren y han sufrido la violencia machista. Zaragoza reconoce el coraje de las que enfrentan el miedo para alzar su voz y empoderarse y".Es, ha recordado Gracia, resultado de un concurso con un jurado, con la correspondiente validez legal, por lo que no se puede retirar pero lo que se va a tratar es de "".Según Gracia, hay varias propuestas encima de la mesa y se está hablando con diferentes artistas para ver cuál es la que mejor encaja, ya sea mediante intervenciones puntuales, pinturas murales o crear un espacio en el que se aborde esta problemática.El objetivo es que la propuesta recoja la idea de que es posible salir de la violencia y reconocer a todas las mujeres que se ponen de pie y se empoderan, para lo que se va a contar con las organizaciones de afectadas.La, elaborada en acero, resultó ganadora del concurso convocado para este fin, en el que participaron 20 propuestas de otros tantos artistas, todos ellos con proyectos originales e inéditos