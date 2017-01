El estilista Luis Romero recupera su pasión por la lírica

Casi una hora antes de la puesta de largo, en el Paseo de la Independencia ya se empezaba a formar cola. El recital fue gratuito, pero para colaborar con la causa solidaria se pedía un donativo mínimo de 10 euros con el que se entregaba el disco de Luis Romero. La sala se llenó y tras concluir el concierto muchos asistentes se lo llevaron a casa.

Mari Carmen Remiro y Teresa Abán fueron las primeras en llegar. “Después de otra experiencia parecida en la que nos quedamos a la puerta, hoy hemos querido ser previsoras”, comentaron. Ellas desconocían la faceta artística del estilista, pero estaban deseando escucharle. Algo parecido les sucedió a Alicia Castarlena y a Gloria Ortiz. “Soy clienta de sus peluquerías y me gusta la zarzuela y la ópera, pero no le he oído cantar nunca, así que tengo una gran curiosidad”, aseguró esta última.

Minutos antes de empezar, Luis Romero puso el acento en su colaboración con la Fundación CEDES. “Todo lo que hago en el mundo de la música desde hace tiempo va dirigido a ellos”, dijo. A su lado, la directora Teresa Muntadas le agradeció su generosidad y destacó que, dentro de los proyectos para la inclusión de personas con discapacidad intelectual y autismo, “el dinero recaudado se destinará a ampliar el servicio residencial y el centro ocupacional”.

El protagonista de la velada quiso resaltar la colaboración al piano de Eliberto Sánchez, “coautor del disco y un apoyo imprescindible sin el que este trabajo no hubiese salido adelante”. En esos instantes previos también recordó que fue hace 15 años, gracias a la insistencia y al apoyo de mucha gente de la lírica de Zaragoza, “cuando de alguna forma me planteé volver a cantar y la respuesta ha sido muy buena”.

Argumentos hay unos cuantos para ese feliz regreso, pero sobre todo uno: los armónicos de su voz se conservan en muy buena forma. Tienen algo singular y diferente. Así se lo demostró el público con sus aplausos desde el primer tema que interpretó de Alessandro Scarlatti. Luego llegaron Giulio Caccini, Schumann, Handel, Mozart, Federico García Lorca... Un repertorio variado para acercarse a un auditorio heterogéneo que incluyó una pieza aragonesa como ´El guitarrico`.

Al encuentro musical asistió la directora general de la Fundación CAI, María González, que dio la bienvenida, y en el patio de butacas se dejaron ver el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita; el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, José María Rivera, y el pianista y director del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia. Este último comentó que “Luis Romero pudo haber sido un barítono de categoría, pero lo que es y ha sido siempre es una gran persona que ha ayudado a mucha gente”.