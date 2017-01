César Alierta: “Las empresas necesitan que un 20% de su plantilla tenga competencias digitales y no la tienen”

“Ni las empresas ni la Administración son conscientes de que el mundo va ser digital. Ni la FP, que es un desastre, ni la Universidad enseñan competencias en esta materia”, dijo. De ahí, la iniciativa de la Fundación Telefónica que a lo largo de 2016 formó a 500 jóvenes en España y este año, tiene como objetivo llegar a los 2.000. Las oportunidades en este campo son tremendas, ya que de aquí a 2020 se van a crear casi 900.000 empleos tecnológicos solo en la UE, recordó el empresario. “Tenemos un vacío de perfiles que hay que solucionar”, señaló.

Alierta destacó el problema que supone para el tejido industrial español que “las empresas necesiten que un 20% de su plantilla tenga competencias digitales y no la tenga”. Y añadió que es un problema generalizado en Europa, al recordar que en 2015 en una cena en la cancillería alemana con Ángela Merkel ya dijo que la principal diferencia en competitividad entre Estados Unidos y Europe era los 800.000 expertos digitales que tenía más frente al Viejo Continente”. “Tenemos que acortar esa distancia y hacerlo rápido”, indicó y puso de ejemplo al investigador de Sabiñánigo, Carlos López Otín, un adelantado a la hora de aplicar el ‘big data’ a los genomas para buscar soluciones a enfermedades como el cáncer, que va a permitir “gracias a esta sanidad digital tener soluciones en cinco o diez años”.

Exhortando a los jóvenes a no dormirse en los laureles y a echarle ganas porque “la suerte hay que buscarla”, César Alierta les conminó a no desaprovechar esta oportunidad de oro, que suponen las nuevas tecnologías para ser capaces de innovar y ofrecer aplicaciones a las empresas que se adelanten a las necesidades de sus propios clientes.

En la presentación de estos dos itinerarios formativos de la Fundación Telefónica intervino también Enrique Jiménez, uno de los jóvenes de 30 años que lo ha cursado y que empieza a trabajar ya este lunes con el que calificó como “mejor contrato de su vida” para la empresa Future Space. “Me pasé diez años de mi vida trabajando como frigorista y ahora me he convertido en programador de aplicaciones móviles”. Reconociendo que reinventarse no fue fácil ya que tuvo que cambiar toda su manera de pensar para hacerlo en clave de códigos y algoritmos, este joven aseguró que “el entorno digital le ha dado más oportunidades laborales de las que nunca había tenido” y animó a todos a pelear por estar en este sector de futuro.