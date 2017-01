Alegría garantiza la seguridad en Filosofía pero no descarta nuevos desplomes

"Ojalá no suceda pero evidentemente la situación en la que se encuentra la facultad de Filosofía y Letras no es la situación que nos gustaría", ha detallado la consejera a los medios de comunicación durante la inauguración en Zaragoza de la nueva sede de la facultad de Educación.Alegría ha explicado quey dado "todas las garantías para asegurar la seguridad de los alumnos y el profesorado".No obstante, la consejera ha matizado que en los días de "lluvias intensas o condiciones climatológicas complicadas, suceden hechos muy desagradables", por lo que no se ha arriesgado a afirmar que no van a volver a suceder hechos como los desplomes que han sucedido en los últimos meses en el centro.

La reforma se ha incluido en los presupuestos

Así, ha señalado quey que este año ya se ha incluido en los presupuestos de la Comunidad el proyecto de Filosofía y Letras, por lo que la intención del Ejecutivo y la UZ es acometer la obra en 2018.Sobre esta reforma, una "demanda histórica" que espera que vea la luz "lo antes posible", ha recordado que en la primera planificación los plazos de la intervención se alargaban durante cinco años y que ahora estudian reducirla a tres "de una manera, por supuesto, legal".Al respecto, ha señalado que dependerá de que se aprueben los presupuestos de Aragón de 2017 y que, a partir de entonces, mantendrán varias reuniones mixtas entre la UZ y el Gobierno con la voluntad de acometer la reforma en tres años.Por su parte,, José Antonio Mayoral,explicando en cada momento la situación y cual va a ser "el siguiente paso".Por ello, ha indicado que trabajan con el Gobierno de Aragón "en hacer las cosas lo más rápido posible" aunque ha matizado que "las incertidumbres crean incertidumbres" y que "en estados de certeza se puede trabajar mucho más deprisa".Así,puesto que actualmente en la UZ trabajan con el dinero del año pasado, "la doceava parte" del de 2016, y ha deseado que "ojalá se resuelva pronto".