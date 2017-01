Demandan el cambio de señalización en un “cruce conflictivo” de Miralbueno

En concreto, su petición se refería a la sustitución de la actual placa vertical de ceda el paso por dos señales de ‘stop’ también verticales y una horizontal que indicase la obligación de detenerse en el cruce. “, pero otras muchas personas no”, cuenta Ricardo Berenguer, miembro del colectivo, quien explica que numerosos conductores no cumplen el límite de velocidad en la calle Lago de Barbarisa, mientras hay quienes tampoco respetan el ceda el paso de la otra vía.La propuesta también se coló entre el centenar de las realizadas por los ciudadanos del distrito en la segunda fase de los presupuestos participativos. “El accidente causó bastante revuelo en las redes sociales y generó también quejas en el barrio, así que decidimos registrarlo en los presupuestos, pues con una mínima cuantía económica se puede cambiar la señalización y se beneficia en seguridad a todos los vecinos de la zona”, añaden desde la AVV, donde consideran que un ‘stop’ genera mayor respeto y emite una señal de que la intersección es peligrosa. “Por ley, tienes que detenerte”, añaden.ni tampoco esta la primera vez que los vecinos trasladaron el asunto a la Administración, según cuentan en la agrupación San Lamberto de Miralbueno: “Es un problema crónico en el que llevamos varios años trabajando”, señalan, al tiempo que recuerdan que la falta de civismo y la educación vial son fundamentales para entender dicha peligrosidad: “El conductor es culpable por no respetar las normas de tráfico y el Ayuntamiento, por no esforzarse y mirar para otro lado”, apunta Berenguer.“Allí,La zona, que registra un tráfico “intenso” por tratarse de dos calles orientadas hacia una de las salidas del barrio, también sirve de acceso a un frecuentado supermercado. “Si en un accidente se ven involucradas personas que transitan por la acera, mayores o niños, el daño puede ser muy grave y no quedar solo en chapa o desguace”, argumentan.La respuesta del Ayuntamiento a su última instancia, realizada tras la colisión del pasado mes de noviembre, no satisface a los integrantes del ente vecinal. “Se nos contestó que la calle Ibón de Astún había sido recientemente reforzada en su señalización de limitación a 30 km/h” y que el cruce referido contaba “con visibilidad suficiente” y se hallaba “perfectamente señalizada su prioridad de paso, con lo que la única posibilidad de que se produzca una accidente es no respetar la prioridad de paso señalizada”, recuerda Ricardo Berenguer.