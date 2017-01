Un lotero de la ONCE reparte 1.250.000 euros en Las Fuentes justo antes de jubilarse

No es para menos. Si la suerte se materializara y adquiriese un nombre, el suyo sería un buen candidato. Este lunes, Fustemensuales durante los próximos 25 años. En total, 1.250.000 euros en boletos pertenecientes a la serie 'Igualdad sin descartes'., dice, al tiempo que detalla cómo han sido las reacciones de los premiados."Esta mañana ha venido una mujer a comprar su cupón, como todos los días; no se había enterado de que le había tocado y le he dado yo la noticia", explica entusiasmado."Se ha puesto muy nerviosa, no se lo creía; yo le he dicho que tenía que contárselo a su hija para que le acompañe al banco y, así, pueda cobrar el premio", continúa, y advierte de quePero no es la primera vez que este zaragozano de 60 años reparte suerte. Según precisa,"Días como estos son los que me hacen pensar que mi trabajo es el mejor del mundo; repartir suerte es algo muy gratificante, sobre todo en un barrio como este", comenta.Lo cierto es que 5 minutos junto a su puesto de trabajo son suficientes para comprobar cómo, en los 4 años que lleva en él trabajando -los 9 anteriores vendía suerte en el barrio Oliver -,Desde 2012, ha sabido reconvertir la ventosa esquina donde trabaja en el lugar de breves e improvisados 'buenos días'; uno de esos espacios que la rutina convierte en hogareños para los cientos de personas que por ellos pasan cada día.Por eso,"Vengo a su puesto a diario y no verle aquí más, para mí, va a ser una pena; es un buen amigo de todos y le vamos a echar mucho de menos", afirma Félix Bazán, vecino de la zona."Qué duda cabe de que se trata de una mala noticia para nosotros, pero también nos alegramos por él, porque ahora podrá descansar y dedicarse a lo que más le guste", añade su compañero, Tomás Gonzalo.A partir del próximo 3 de febrero, Fuste dejará atrás su etapa como trabajador, pero advierte de que seguirá presente en el barrio, ya que "hay que estar en activo". Además, comenta que se pondrá a estudiar informática . "Me da lástima dejar el puesto, pero también tengo ganas de cumplir otros proyectos personales, concluye.