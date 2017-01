La Tarjeta Ciudadana de Zaragoza, finalista a un premio de la Comisión Europea

La Tarjeta Ciudadana de Zaragoza es uno de los tres proyectos finalistas de los premios 'Green Digital Charter', en la categoría 'Participación ciudadana e impacto social', que se fallan este miércoles en Bruselas.



Estos galardones son otorgados anualmente por el Green Digital Charter, unaque cuenta con el respaldo de la Comisión Europea.El principal objetivo de estos premios espara hacer frente al cambio climático, avanzando en estrategias de eficiencia energética, reducción de las emisiones de gases contaminantes y fomento de una sociedad digital más respetuosa con el medio ambiente, informan fuentes municipales en una nota de prensa.En opinión del Ayuntamiento de Zaragoza, la Tarjeta Ciudadana espara ayudar a mitigar desafíos sociales en la ciudad, a través del establecimiento de esquemas de precios "inteligentes" para servicios públicos de una manera transversal, como ya se está realizando con grupos vulnerables como desempleados o personas con movilidad reducida. Actualmente, este soporte tieney se está trabajando en nuevos proyectos y aplicaciones.El concurso 'Green Digital Charter' consta de tres categorías, y Zaragoza es finalista en la dedicada a 'Participación ciudadana e impacto social' junto ay su propuesta 'Better Reykjavik and My Neighbourhood'; y, que presenta 'Traffic Lights hotline'.Las otras dos categorías se llaman 'Creación de valores añadidos para Europa' y 'Promoción de soluciones abiertas e interoperables'. En total compiten 21 proyectos presentados por catorce ciudades, como Lisboa, Bristol, Zagreb, Amsterdam, Valencia o Rijeka.Este premio se fallará este miércoles en el marco de la Conferencia 'Cities in Transition', que tiene lugar a continuación del Foro de la Sociedad del Conocimiento de Eurocities, que se celebró este martes en Bruselas.