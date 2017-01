La Tarjeta Ciudadana de Zaragoza gana el premio Green Digital Charter

El Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su satisfacción por el premio "Green Digital Charter" que, en la categoría "Participación ciudadana e impacto social", ha logrado la Tarjeta Ciudadana, "una muestra de la importancia transversal de los temas ambientales para la vida de los ciudadanos y ciudadanas".



Así lo ha señalado la consejera municipal de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto,tras conocer el resultado y que según la concejala reconoce a este soporte "como un vector, en este caso, en la lucha contra el cambio climático, al poder ser utilizada como tarjeta de transporte público -bus, tranvía, taxi, bizi- entre otras muchas aplicaciones".Este trofeo es una iniciativa de la red europeaque engloba a más de 140 ciudades, la mayoría de más de 250.000 habitantes, y que, con el respaldo de la Comisión Europea, organiza anualmente el Green Digital Charter, informan fuentes municipales en una nota de prensa.Los premios se han hecho públicos en el marco de la Conferencia "Cities in Transition" que se celebra como parte del Foro de la Sociedad del Conocimiento de Eurocities, que también alberga esta semana la capital belga.Zaragoza ha competido, como finalista en su categoría, con Reykjavik y su propuesta "Better Reykjavik and My Neighbourhood"; y Utrech, que ha presentado "Traffic Lights hotline".En total han competido veintiún proyectos presentados por catorce ciudades, como Lisboa, Bristol, Zagreb, Amsterdam, Valencia o Rijeka.El principal objetivo de estos premios es poner en valor el uso de las nuevas tecnologías como herramientas par hacer frente al cambio climático, avanzando en estrategias de eficiencia energética, reducción de las emisiones de gases contaminantes y fomento de una sociedad digital más respetuosa con el medio ambiente.En opinión del Ayuntamiento de Zaragoza, la Tarjeta Ciudadana es un potente instrumento para ayudar a mitigar desafíos sociales en la ciudad, a través del establecimiento de esquemas de precios "inteligentes" para servicios públicos de una manera transversal, como ya se está realizando con grupos vulnerables como desempleados o personas con movilidad reducida.Actualmente,y se está trabajando en nuevos proyectos y aplicaciones que se anunciarán próximamente, según dichas fuentes.Para Giner, competir con ciudades como Reykjavik o Utrech da "especial valor" a la consecución de este premio porque "son ciudades con una gran tradición en proyectos que, como la Tarjeta Ciudadana, vertebran la ciudad y fomentan la participación".