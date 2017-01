Los gatos del Teatro romano vuelven a escena

En estos días de invierno, es difícil ver a lospero no la, además de algunos desperfectos en conductos e instalaciones de refrigeración de la cabina de proyección del museo.Según la relación de trabajos pendientes de conservación y mantenimiento del Teatro romano redactada en agosto de 2016, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de ladebía asegurar la limpieza e higiene de los restos arqueológicos de este espacio a través de una serie de actuaciones como unapor parte del proyecto CES -acrónimo de captura, esterilización y suelta-, según compromiso expresado.Esta iniciativa promovida por la Oficina Municipal de Protección Oficial (OMPA), apuesta por este procedimiento de captura, esterilización y suelta como método ético y eficaz en el control de gatos en la vía pública, procedimiento que, según afirma la OMPA, está avalado por la comunidad científica internacional.Además, también se indica por parte de CES lay se mejoren las condiciones higiénico-sanitarias de la colonia, ubicadas por consenso con el Servicio de Cultura, respetando una distancia de seguridad con el yacimiento y en un lugar discreto a la visión del público visitante.El texto señala, además queque realizará el voluntariado del indicado proyecto” y mensualmente realizará un seguimiento del estado de limpieza de los restos arqueológicos, para prevenir la aparición de otros focos de deposición de excrementos fuera de los areneros colocados”.“En cualquier caso, -continúa el documento- cuando se detecte la presencia de heces u orines fuera de las zonas no habilitadas para este fin, se comunicará alpara programar una batida de la limpieza, a la mayor brevedad posible, al efectoEn este sentido, fuentes municipales han afirmado que hasta el momentopara garantizar las condiciones de conservación e higiénico-sanitarias de este espacio: “Se han puesto los areneros y se retiran los excrementos semanalmente, a pesar de que la indicación precisaba que fuera una vez al mes”, matizan.En junio de 2016, lasolicitó por medio de una serie dede reconocido prestigio veterinario, arqueológico y entidades experimentadas en el control de colonias felinas en España que no se reubicasen los gatos del Teatro romano, formulando una serie de medidas para solucionar el conflicto existente.Entre ellas, propuso la colocación de areneros y comederos mimetizados con el entorno paray para que los gatos no fueran por otras zonas del monumento.Los informes recogidos en el documento señalaban que la presencia de gatos en el Teatro romanopara este patrimonio cultural”.También se precisa que la primera intervención de esa colonia de gatos (18 individuos) se llevó a cabo en diciembre de 2014 y que los 11 que existen actualmente en el Teatro romanoEl efecto vacío que supondría el traslado de la colonia constituiría un nuevo riesgo de ocupación del espacio por otros animales como roedores y aves que “podrían ocasionar un mayor problema que los gastos.Sin embargo, el conflicto continúa, y pese a que la colonia lleva en el Teatro romano desde hace varios años, desde losse ha mostrado en varios ocasiones lay se ha solicitado la reubicación y retirada de estos animales.