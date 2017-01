El centro cívico Tío Jorge, más cerca de tener climatización

“La adjudicación está hecha. No podremos formalizar el contrato con la empresa hasta que no se incorpore el documento contable con la partida presupuestaria de 2017 destinada a ello. Una vez que esté formalizado, se pondrá todo en marcha”, confirmaban este martes desde la sección de Contratación del Consistorio.Este anuncio ha sido recibido con satisfacción por unos vecinos que recuerdan que la de la climatización del centro cívico –el primero en levantarse en la ciudad en 1987- era una reivindicación histórica y muy necesaria para poder hacer un uso adecuado de sus servicios durante el verano, pues “solo tiene radiadores y no cuenta con aire acondicionado”, apuntapresidente de la asociación vecinal del Arrabal, quien recuerda que la “única obra importante que se realizó aquí fue la eliminación de barreras arquitectónicas”.En 2015, como protesta por las altas temperaturas que usuarios y trabajadores del centro situado en la plaza San Gregorio de Zaragoza han tenido que soportar durante los últimos veranos, las puertas del centro cívico llegaron a cerrarse en momentos puntuales “Dependiendo de las temperaturas que se alcanzaban, cerramos alguna tarde”, recuerda una de las trabajadoras. “Enseguida se incumple la normativa de seguridad en el trabajo cuando se superan los 27 grados, y ha habido días en los que, a determinadas horas, se alcanzaban los 32 en algún despacho”, agrega. Ese mismo año, “nos trajeron aparatos portátiles, pingüinos que paliaban algo la subida de la temperatura, pero tampoco se podían mantener toda la jornada encendidos”.El sentir de los empleados, expectantes tras conocer la adjudicación de las obras, es optimista pero a la vez precavido. “Nos alegramos de leerlo, pero estamos a la expectativa de que se materialice. Hace un año ya salió el concurso y hasta que no empiecen las obras, no lo celebraremos. Todavía no hemos recibido comunicación oficial de que vayan a comenzar”, comentaban desde el centro este lunes.En la AVV Arrabal Tío Jorge subrayan que la climatización es básica igualmente para quienes hacen uso de la biblioteca pública en el barrio. “Durante el verano, hay usuarios que a las 11 de la mañana se marchan porque es imposible estar allí”, explican. Y “también están los servicios sociales municipales, la casa de juventud, las aulas propias y un centro de tiempo libre infantil”, enumeran.

Ahora, el cerramiento de la terraza

Con el propósito de que la terraza del centro cívico pueda ser utilizada durante todo el año, este colectivo vecinal no ceja en su empeño y demanda de nuevo que se cierre y se acristale el espacio para protegerlo del viento, la lluvia y cualquier inclemencia climatológica., señala Tejedor, quien añade que esta terraza “viene muy bien para desarrollar actividades como conciertos o festivales gracias al graderío de cemento, el escenario y la instalación eléctrica de la que dispone”.En su opinión, este tipo de aislamiento también reduciría las molestias acústicas que se puedan causar a los vecinos. Tras solicitar la actuación al Ayuntamiento hace dos años, el ente vecinal volverá a llevar su demanda a la Junta Municipal de El Rabal.