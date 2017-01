El PP asegura que el presupuesto de 2017 "es el de las ideas felices que no se van a hacer"

Azcón ha argumentado estas críticas al señalar quedeportivos para dárselode recuperación deo la, que no se van a hacer o que han fracasado".Al respecto, ha recordado que muchos de estos proyectos los ha planteado CHA en presupuestos anteriores que han tenido su correspondiente dotación, pero no han salido.ha enfatizado, trasladando a los aragonesistas que "solo les falta poner el proyecto de los baños judíos".A su parecer, el presupuestoporque ahonda en la situación de ser la ciudad más endeudada de España, y los grupos de izquierda hanademás de aplicar una".En su intervención en la comisión de Economía y Cultura, Jorge Azcón ha considerado que el de 2017 ha sido el presupuestode la ciudad, con un total de 500, entre las que figuran las del PP que proponen mover 35 millones de euros.

Peticiones ciudadanas

El objetivo es "dar respuesta a lo que los ciudadanos piden, que es la". Por el contrario, ha criticado que las enmiendas de los grupos de la izquierda, y ha ridiculizado la dotación propuesta por el PSOE de 150.000 euros para un plan de choque en zonas verdes.Azcón ha augurado que el proyecto de ampliación del"t, y ha dudado de que se pueda avanzar en el proyecto de los depósitos delal pasar de los 500.000 euros iniciales a 300.000 euros. "", ha zanjado.Ha replicado a las críticas de CHA sobre la utilidad del grupo municipal del PP por no lograr mover cuantías con sus enmiendas y le ha dicho al portavoz Carmelo Asensio lo siguiente: "El PP sirve para ganar las elecciones y usted sirve para llevar a CHA a su desaparición, y no le voy a distraer en ese papel".Según Azcón, elya que el presupuesto municipal no recoge el cronograma que exigen los socialistas.Asimismo, le ha indicado que aunque se hayan eliminado de la plantilla municipal las 14 plazas del servicio de atención telefónica del 010, en el capítulo 1 del presupuesto "hay partida para que se creen esas plazas, aunque no figuren en la plantilla, y el PSOE o lo sabe o se está dejando engañar", ha concluido.