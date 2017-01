ZEC no renovará a FCC el servicio de Parques y Jardines y prepara la municipalización

El concejal de Zaragoza en Común Pablo Híjar ha confirmado este lunes que el Gobierno municipal no renovará el servicio de Parques y Jardines que presta FCC, así como que ya se ha puesto en marcha el proceso tanto para la municipalización y para elaborar los pliegos de condiciones de la nueva adjudicación.



Así lo ha señalado Híjar en respuesta a una pregunta del PP formulada en el transcurso de ladel pleno de este lunes, en la que ha ejercicio de portavoz en sustitución de su presidente, Alberto Cubero.La intención del Gobierno es, pero también tener a tiempo losen el caso de que ZeC no cuente con apoyos suficientes para ello.Híjar ha informado de que quieren tener los pliegos listos cuando finalice la actual contrata para, aunque confía en que este proceso no sea necesario, al tiempo que ha asegurado que la decisión solo afecta a esta empresa.El concejal ha señalado asimismo quey ha advertido de que las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de esta empresa "no han sido gratis" sino tras numerosas jornadas de huelga indefinida.Por su parte, el concejal del PP Sebastián Contín considera que si en el Gobierno ya han empezado el proceso de licitación faltando un año es que "no cuentan con apoyos o tienen poca fe", a lo que Híjar le ha respondido que "no hay contradicción" en ello y ha respaldado al consejero de Servicios Públicos y Personal Alberto Cubero "en ponerlo en marcha si queremos sacarlo bien".