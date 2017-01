El centro de protección animal de la DPZ atiende a 263 perros recogidos durante 2016

El centro de protección animal de la Diputación de Zaragoza ha atendido a lo largo de 2016 a un total de 263 perros sin dueño que vagaban por los municipios de la provincia, de los que 250 se han recogido por el personal que presta este servicio y 13 se han entregado directamente en las instalaciones de Movera.



En ese mismo periodo de tiempo, la institución provincial, lo que demuestra que el sistema implantado para buscar un propietario a todos los animales "sigue funcionando con éxito", ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.El diputado delegado del centro de protección animal, José Ángel Miramón, ha recordado que desde el año 2012, la Diputación de Zaragoza "de esta forma facilitamos el proceso y dejamos claro que nuestra prioridad es fomentar las adopciones responsables y con todos los requisitos legales".Las cifras de 2016 son muy similares a las de 2015, cuando en Movera se atiendieron a 262 perros y se dieron en adopción 274 mascotas. En 2014 se recogieron 211 animales, a los que se sumaron 48 entregas procedentes de decomisos realizados por el Seprona y el Gobierno de Aragón. Miramón ha detallado quede su centro de protección animal."Se van a arreglar tanto los tejados de los cheniles en los que están los perros como el vallado del centro -ha destacado el diputado-. Además, estamos trabajando para llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Zaragoza que nos permitirán ampliar la capacidad de nuestras instalaciones y llevar los perros que no podamos atender nosotros al nuevo centro de protección animal que va a construir la capital".

Funcionamiento

El Centro Sanitario de Protección y Albergue Provincialpara hacer frente al problema de salud pública de los perros vagabundos.Como los municipios no tenían recursos para resolverlo, la Diputación de Zaragoza aprobó un convenio marco al que desde entonces se han adherido-la capital tiene su propia recogida-.Los ayuntamientos son los únicos que pueden solicitar la retirada de animales abandonados o sin dueño. No obstante, si un vecino quiere entregar el suyo, tiene que hacerlo previo visto bueno de su consistorio y sabiendo que debe pagar una tasa de 57,5 euros y que además no se aceptan perros gravemente enfermos o para sacrificio.Cuando se recibe un aviso de recogida, la empresa que gestiona el centro de protección animal se traslada al municipio, lo captura y lo lleva a las instalaciones de Movera., que además detener que pagar una tasa de 80 euros para llevárselo se enfrenta a una posible sanción administrativa. Si no es posible contactar con el propietario, el perro pasa a manos de la Diputación.Tanto esos animales como los que no llevan chip -la gran mayoría- se inscriben a nombre de la institución provincial en el Registro de Animales de Compañía de Aragón. Para entonces, ya han sido, ya que a todos los perros se les hace una exploración nada más llegar, se les curan las enfermedades o heridas que puedan presentar, se les desparasita interna y externamente y se les vacuna.Una vez dados esos pasos, comienza el proceso de búsqueda de dueños para los perros. Normalmente, son adoptados a corto o medio plazo, aunque algunos llegan a pasar muchos meses en Movera. Pese a todo, incluso los casos más complejos se suelen resolver gracias a la, son muy mayores o directamente no resultan atractivos", ha agradecido Miramón, quien ha subrayado que desde mayo de 2013 la Diputación de Zaragoza no sacrifica a ningún perro. "La ley lo permite, pero se apuesta por atenderlos hasta que se les encuentra un adoptante", ha recalcado el diputado.