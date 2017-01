La Policía evita que un padre zaragozano pague a una banda chilena por un secuestro virtual

"Papá, papá, estoy secuestrado", escuchó un zaragozano al otro lado del teléfono de su casa. La alerta saltó el pasado jueves al mediodía. Una voz de acento suramericano continuó la llamada dándole órdenes para entregar 5.000 euros a cambio de la libertad de su hijo. La rápida actuación de la Policía Nacional evitó que pagara el rescate a una banda chilena después de que enviara un primer plazo en una oficina de Correos. Mientras, la Policía chilena detenía a una mujer implicada tras cobrar el dinero en Santiago de Chile.



para seguir la comunicación fuera del domicilio. Era como si lo guiara para evitar que el padre pudiera reaccionar de una forma más racional. Le mandó salir rápidamente, utilizar el manos libres en el coche, buscar un banco para sacar el dinero ya la cuenta que ellos le dijeron.A lo largo de dos horas, no pudo colgar el móvil para que el secuestrador o secuestradores escucharan todos los movimientos y lo tuvieron bajo control., que utilizaban un lenguaje muy agresivo para empujarle a enviar dinero. Pero después del primer envíoen el que escribió: "Tienen a mi hijo secuestrado y me están atracando por teléfono".El, porque dos inspectores delse presentaron inmediatamente en el lugar. Pudierony se lo comunicaron al padre para tranquilizarlo., mientras los secuestradores virtuales mantenían la comunicación abierta con él amenazándole que dentro de su banda había "unos colombianos muy violentos" y podían empezar a golpear al hijo si no recibían el dinero rápidamente.durante más de dos horas (entre las 12.45 y las 15.00).para que avisaran a la policía chilena para que acudiera a donde se había ingresado el dinero. La actuación permitió lacomo una primera entrega.Aunque la cantidad inicial era pequeña,por la libertad de su hijo. La víctima fue alargando la conversación con los secuestradores buscando excusas para no enviar más dinero desde la misma oficina porque se había estropeado la conexión. De esta manera,y así dio más tiempo a los investigadores chilenos para hacer la detención.. Es un timo por teléfono, pero en toda la conversación hay delitos de amenazas muy duras y un secuestro por medio", explicó el padre afectado a HERALDO. "y el empleado de Correos les avisó".La investigación de la Policía no ha concluido porque hay más delincuentes implicados en esa banda organizada, quepara impedir pensar con claridad y responder a sus peticiones sin avisar a la Policía o contactar con el supuesto secuestrado. Fuentes policiales confirmaron que España había trasladado a Chile hace unos días a unde la Policía Nacional para contactar con los agentes chilenos y facilitó la reacción.



Más de diez denuncias

aunque en muy pocos casos llega a actuar la Policía porque las estafas telefónicas se comunican cuando ya han ocurrido.en distintas provincias, entre ellas en Zaragoza, Huesca y Teruel. En todos los casos,. Para estos actos delictivos se aprovechan de la información obtenida en las redes sociales para exigir un supuesto rescate.El antecedente de estase remonta a la primavera del año pasado, cuando se presentaron 162 denuncias (de ellas, 35 en Zaragoza). Esto llevó a laa extremar la colaboración con sus compañeros de Chile para reaccionar con la mayor rapidez posible.