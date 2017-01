El PP denuncia el uso partidista del Centro Cívico La Almozara

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado este jueves el uso partidista del Centro Cívico La Almozara para un concierto que se ha anunciado con logotipos del Consistorio.



En una nota de prensa la edil del PPhace referencia al concierto de mañana en dicho espacio para celebrar lade las acusaciones de desórdenes tras participar en Madrid en las marchas por la dignidad el 22 de marzo de 2014.Cavero denuncia que los logotipos se han utilizado "sin contar con las autorizaciones y con los informes necesarios", ya que "sólo se permite su uso cuando el acto es patrocinado o cuenta con la colaboración del consistorio, y siempre tras la autorización de la Dirección de Comunicación".Según la edil, se trata de", con el agravante de que el expediente se ha tramitado sin cumplir con todos los requerimientos legales y con las exigencias que establecen las normas municipales.La concejala asegura quey la ampliación de los horarios, pero "no se han realizado los informes preceptivos necesarios, no existe en el expediente el seguro de responsabilidad civil y no se prevé la contratación de seguridad privada ni de servicios de limpieza".Aunque ha reconocido que los convocantes "tienen todo el derecho a organizar los conciertos que deseen", no así el de "utilizar el logo del Ayuntamiento de Zaragoza y de saltarse las normas a la hora de recibir la autorización correspondiente".y ha anunciado que el grupo del PP solicitará la convocatoria de una Junta de Portavoces Extraordinaria en la que analizar "este nuevo uso partidista de la institución".