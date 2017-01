Albatros, un ejemplo de superación y servicio

El instinto, el carácter y el trabajo constante no han sido los únicos motivos que han llevado al Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza (COVZ) a hacer entrega de su galardón anual a Albatros, el perro antiveneno de la Unidad Canina del Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza, y a su guía y compañero, Alfonso Martínez; sino la sorprendente historia que hay detrás.



Con tan solo dos años y medio,. Fue recogido del Centro Municipal de Protección Animal y seleccionado entre varios ejemplares para recibir un adiestramiento muy especial para convertirse en. Se trata de una unidad pionera en España en el ámbito urbano.Tras cuatro meses de ejercicios, juegos y pruebas, Albatros –o Alba, como lo llama cariñosamente su guía-Con motivo de la celebración del día de San Antón, patrón de los ganaderos y protector de los animales, el COVZ hizo entrega de su“Fue un acto muy emotivo, nos conmovió su historia ya que a pesar de haber sufrido un abandono ha sabido volver a insertarse en la sociedad, y encima para hacer una labor tan importante como la de prevenir posibles envenenamientos de otros animales”, asegura Natalia Arnal, Secretaria del COVZ.Albatros comenzó a inspeccionar las zonas verdes en 2014 y tan solo el pasado año realizó más de un centenar de salidas. Además, desde el inicio de la actividad delel pasado mes de mayo coordinado por PACMA Aragón, la Unidad Antiveneno“Tenemos más de 200 zonas verdes en la ciudad y es mucho espacio que cubrir, además de atender los avisos salimos un par de veces a la semana en busca de cebos envenenados”, explica Martínez, su guía. A pesar de que en el último año no han localizado ninguna sustancia en la vía pública, asegura queSu forma de trabajar es fácil, Albatros. “Relaciona el olor del veneno con el de su juguete, para él es un juego”, añade Martínez. “Le hacemos ejercicios para que no pierda la motivación y le escondemos trampas durante las salidas”, afirma.Resulta habitual, sin embargo, en muy pocos casos se tramitan las denuncias por los cauces adecuados. Esto complica mucho la labor de la OMPA. En estos casos, aseguran que lo primero que hay que hacer es avisar a la Policía Local, que será la encargada de custodiar la sustancia sospechosa y abrir la investigación pertinente.Además de venenos y raticidas, en algunos casos se registran apariciones de trampas de alimentos con alfileres y clavos en algunos puntos de Zaragoza. Desde la Unidad Canina aseguran que se trata de un tipo de rastreo muy complicado, aunque no imposible, asevera.