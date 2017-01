ZEC inicia el 26 de enero un proceso de votación del presupuesto entre sus bases

La organización de Zaragoza en Común (ZEC), formación que gobierna el Ayuntamiento de la capital aragonesa, abrirá un proceso de votación entre los días 26 y 29 de enero para que sus bases determinen la posición sobre el presupuesto municipal que el Grupo Municipal defenderá en el pleno.



De este modo,en la sede del partido y del 26 al 28 de enero por internet, han informado este jueves fuentes de esta formación política., en la que se votarán las enmiendas presentadas por los grupos y tras la que se establecerá la pregunta que se formulará.La Asamblea Ciudadana de ZEC celebró este miércoles una jornada abierta en la que el alcalde de Zaragoza,, y el consejero de Hacienda,, explicaron la situación actual de la negociación de los presupuestos, que, según las fuentes, "se vio enturbiada tras la suspensión de las negociaciones por parte del PSOE".Por su parte,, portavoz de Zaragoza en Común, ha acusado en nota de prensa al PSOE de "romper las negociaciones poniendo como primer veto el 010" Ha opinado que los socialistas tendrán que explicar "a sus votantes y principalmente a las propias trabajadoras del 010 y a los sindicatos del Consistorio con los que ya se había pactado la reforma de la plantilla, su empeño por seguir privatizando un servicio donde la empresa no paga a sus trabajadoras".Martínez ha pedido al PSOE que "recapacite y vuelva a sentarse en la mesa a negociar los presupuestos ya que, aunque el 010 no suponga ningún problema para Zaragoza en Común para llegar a un acuerdo, la negociación no puede realizarse a base de chantajes".Por último,en referencia a las palabras del portavoz socialista Carlos Pérez, quien cuestionó el miércoles la toma de decisiones por las bases.Ha añadido que "la ausencia de procedimientos de democracia interna y de participación de otras organizaciones no va a condicionar la forma colectiva de toma de decisiones que tenemos en Zaragoza en Común".