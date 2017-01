Trabajo debe resolver el convenio de las panaderías-cafeterías

Inspección de Trabajo tendrá que pronunciarse sobre cuál es el criterio a seguir para aplicar el convenio colectivo en las panaderías y establecimientos de alimentación con degustación.



Así lo ha expuesto el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Zaragoza en una reunión con los sindicatos, en la que ha dado cuenta del anuncio realizado por el Gobierno de Aragón en el BOA, por el cual se da un plazo de dos meses a las panaderías con degustación para que soliciten la licencia de hostelería, si no la tienen.Según informa de CCOO en una nota de prensa, el anuncio mantendría la exención para aquellos locales que estuviesen en zona saturada, ya que sería "" que se les concediera licencia de hostelería, si bien, todo depende del criterio que desde Inspección de Trabajo se determine a la hora de aplicar un convenio u otro.Al tratarse de una actividad económica "híbrida" entre la actividad de panadería y la de hostelería, el personal realiza funciones de ambos convenios, aunque los sindicatos mantienen que "y no en el panaderías o detallistas, por lo que debe aplicarse el convenio de hostelería".Así lo solicitaron en su denuncia en Inspección, interpuesta en diciembre de 2015, pero posteriormente derivada por la Inspección Provincial de Trabajo a sus Servicios Centrales a nivel estatal, y por lo que, señala CCOO, el criterio se dictará ya no solo para Zaragoza, sino para todo el conjunto del estado.CCOO, OSTA y UGT confían en una resolución positiva a sus criterios, tras lo cual exigirán a las empresas ", ya que la diferencia entre aplicar un convenio u otro puede llegar a ser pagar trescientos euros menos al mes a cada trabajador o trabajadora, y los trabajadores y trabajadoras no pueden esperar más".