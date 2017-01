La cultura, seña de identidad de Zaragoza en Fitur

La cultura como seña de identidad del destino Zaragoza es el eje de la promoción turística que la ciudad ha presentado este jueves en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en un acto en el que ha estado presente el alcalde Pedro Santisteve. Bajo los lemas #Zgzescultura y #ZgzCreando, la capital ha dado a conocer sus principales propuestas culturales y los espacios singulares en los que se desarrollan.



, promocionando los festivales, pero también los proyectos culturales innovadores que se desarrollan a lo largo de todo el año en numerosos espacios de la ciudad. Se trata de unir a la riqueza artística y patrimonial el arte urbano, la oferta de centros de innovación social y creativa y las calles de Zaragoza como escenario.Así lo ha explicado el alcalde Pedro Santisteve, que ha estado acompañado en este acto por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón,, el consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento,, y el gerente de Zaragoza Turismo,Santisteve ha destacado que "del año y un gran destino de arte y cultura con sus calles vivas en busca de un nuevo perfil de viajero".(Francia, China, Italia) sino los nuevos perfiles de ciudadanos de estos lugares que son cada vez más exigentes y buscan un nuevo destino contemporáneo y emocionante. Esos nuevos turistas urbanos y de turismo cultural tienen que descubrir Zaragoza porque Zaragoza es cultura", ha remarcado.Además, Santisteve ha subrayado que esa amplia oferta cultural debe servir "dey estímulo para la innovación".La estrategiaque, de otra manera, quizás no viajarían a la ciudad, entre ellos un público más joven. A través de los festivales y otras propuestas culturales se pretende crear también vínculos basados en experiencias que lleven al turista a repetir su visita, favorecer la creación de empleo en la industria cultural, diversificar la oferta turística y desestacionalizarla., formación de música barroca de prestigio internacional dirigida por Luis Antonio González. Constituye "un claro ejemplo" de cómo el #talentolocal puede ser un motor de promoción cultural de la ciudad dentro y fuera de España, ha considerado el ayuntamiento en una nota de prensa.La celebración se ha cerrado con un cóctel en el que se ha podido degustar la creación ganadora en el XXII Concurso de Tapas 2016:La cultura zaragozana va a estar presente en Fitur durante toda la semana.a todos los visitantes que se acerquen a conocer el stand de Aragón, que este año está dedicado al turismo sostenible. Este jueves ha llevado a cabo, además, una presentación del museo y una pequeña exposición de las bellas creaciones que se pueden visitar en Zaragoza.Este sábado, Fitur acogeráque se realizan en Zaragoza de forma continuada en espacios como la Bóveda del Albergue. Será una presentación en formato de radio show a cargo de Vivo Rock en Concierto y Vivo Rock TV, que emitirá en directo a través de internet y TEAM-FM.En esta iniciativa participarán artistas como el cantautor Jesús Viñas, las bandas de rock and roll Delirio, Mercury Rex y The Balaguers, el grupo de folk electrónico Ixera, la Big Band del Casco Histórico de Zaragoza, Noches de Poemia, como muestra la literatura y poesía joven, y Santiago Meléndez y La Residencia de Las Artes Escénicas y Visuales como workshop de teatro y animación para niños y adultos.Fitur constituye una importante cita para establecer contactos con los profesionales del sector. El objetivo de Zaragoza Turismo es atraer nuevos perfiles de turistas, visitantes interesados fundamentalmente en propuestas urbanas y culturales.Para ellos, durante estos días. Asimismo, Zaragoza Turismo va a participar en las reuniones programadas por Gobierno de Aragón para planificar de forma conjunta acciones de promoción en el extranjero, entre ellas París, México o Bruselas.

Convenio con Renfe

La ciudad también va a estar presente en la asamblea de la Red de Ciudades AVE, que, y en la de Saborea España, plataforma nacional que potencia internacionalmente el turismo y la gastronomía.Durante su estancia en Fitur, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha firmado un convenio de colaboración con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y el presidente de Renfe queSantisteve ha aprovechado este encuentro para plantear al ministro Íñigo de la Serna la urgencia de que el Ministerio se pronuncie sobre la reforma de la avenida Cataluña y la posibilidad deEl Ayuntamiento planteó esta cuestión hace dos meses sin que durante este tiempo haya obtenido respuesta. Este jueves, el ministro se ha comprometido a mantener ese encuentro para abordar estas cuestiones., por encima incluso del año 2008 cuando se celebró la Expo del Agua. La ciudad recibió hasta diciembre 1.076.533 viajeros, un 13,8 por ciento más que en el mismo periodo de 2015. Además las pernoctaciones se incrementaron un 12,5% hasta alcanzar 1.820.139.