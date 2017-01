Los perros también beben cerveza

"Snuffle, una cerveza sana para perros". Si han pasado recientemente por la calle Franco y López, en el barrio de las Delicias, es probable que se hayan sorprendido al leer el cartel que cuelga en el escaparate del súper de los animales. Hace ya tres años que Iván García -gerente del negocio- trajo por primera vez este innovador producto a Zaragoza, pero es ahora cuando más triunfa. "Sí, sí. Cerveza para perros", se repiten los viandantes, al tiempo que son observados desde el interior del local por García y sus clientes, que han aumentado últimamente.



. No es fácil encontrar esta cerveza y hemos notado que la gente viene más", explica quien fue pionero en introducir la Snuffle en el mercado aragonés. ". Costó promocionarla, pero las ventas han ido creciendo progresivamente", añade, sobre una bebida que procede de Bélgica y no contiene alcohol.que son buenos para el animal. Sin embargo, hay que saber que no es un alimento básico, ni mucho menos.", comenta García, haciendo referencia a los cumpleaños, a la Navidad y a las fiestas del Pilar. "En octubre las ventas tienen un repunte considerable.; quieren que la mascota disfrute también su bebida", añade, antes de reconocer que se trata de un artículo "pelín caro".y se vende por unidad o en 'pack' de cuatro. Los canes, por supuesto, han de bebérsela en una palangana o recipientes similares. "Digamos que genera una especie de complicidad entre la persona y el animal", concluye García, que, además de cerveza, vendepara perros.