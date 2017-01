El Servet vuelve a suspender operaciones programadas ante la demanda de camas desde Urgencias

El Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha suspendido este miércoles, 18 de enero, diez operaciones programadas como medida para disponer de más camas ante el incremento de la demanda de hospitalización desde el Servicio de Urgencias.



Fuentes delhan explicado que esta es una de las acciones fijadas ante el incremento del número de pacientes que acude a Urgencias y que requiere de ingreso hospitalario, que habitualmente es de un 12% y en estos momentos está en el 22.Estano tanto a personas afectadas por la gripe en estas fechas, que habitualmente no necesitan hospitalización, sino a las condiciones meteorológicas adversas y está teniendo lugar con diferente intensidad desde diciembre. El mayor porcentaje de estos pacientes son personas mayores con problemas respiratorios, aunque hay otro tipo de enfermedades.Otra de las medidas que se ha establecido es potenciar en lo posible las derivacionesn el caso de personas con patologías crónicas, algo que, no obstante, se hace también en todas las épocas del año.Por lo que se refiere a las operaciones suspendidas, se reprogramarán en cuanto sea posible. Además, desde el día de Reyes, el 6 de enero, eltiene todas sus camas en uso, por lo que la política sanitaria es "agilizar las altas para que queden disponibles".Asimismo, se tienen el cuenta las de los otros hospitales de la ciudad, si bien en todos ellos hay una alta ocupación, mientras que en el resto de la Comunidad la situación es algo mejor, aunque en todos los centros se ha experimentado un incremento de la demanda.La saturación que tuvo lugar en else ha hecho frente con la apertura de la cuarta planta del centro, que se encontraba cerrada en su totalidad.