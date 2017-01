El PSOE rompe las negociaciones del presupuesto municipal

El detonante de la ruptura se ha producido a las 10.00, cuando el concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha confirmado que la, que había solicitado que no se incluyera y que había advertido que habría un “grave problema” si ZEC no cedía. Cubero quiere incluir los 14 puestos de las telefonistas del 010 en el marco delEl portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, que ha recordado las, ha indicado que el pasado miércoles el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se comprometió a que no estuviera en la plantilla el 010. “Se habla de las dos almas de ZEC. No sé si hay dos, pero una sí, bastante pérfida, y la otra ni está ni se le espera. Es la del alcalde, cuya palabra es incumplida por un miembro de su consejo de gobierno”, ha dicho Pérez, que además ha defendidoen el presupuesto frente a la posición contraria del gobierno municipal.Por parte del gobierno ha respondido AlbertoHa insistido, al igual que Rivarés que el 010 “no va a ser un problema”, sin aclarar si está dispuesto a renunciar a incluir estos 14 puestos en la plantilla. En la misma línea, el portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, ha explicado que todo es negociablePor su parte, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha cargado contra Cubero y su decisión de incluir el 010 en la plantilla. “y le exigimos que dirija la negociación del presupuesto. Nos preocupa la situación de desmadre”, ha afirmado. A su juicio, “Cubero una vez más”.