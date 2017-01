El consejero municipal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha replicado a las críticas del PP sobre el servicio municipal de alquiler de bicicletas, Bizi, que "nuestro objetivo ese completar la red".



Pablo Muñoz ha aseverado que el Bizi es "importante para la ciudad" al recordar que es uno de los servicios que conforman la movilidad de Zaragoza y ha recalcado que para el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) es una de las principales apuestas."Zaragoza tiene que completar su red de Bizi y nuestro objetivo es que la tenga de una forma o de otra" ha recalcado, para rebatir las críticas del PP sobre el coste de 18 millones de euros que tendría este servicio hasta 2027.En rueda de prensa, P ablo Muñoz ha manifestado que "en general, del as cifras del PP no me fío porque yerra mucho y sobre todo no le gusta que hagamos cosas".