El apuñalado en Reyes mintió, fue atacado en su casa y no en la calle

Cuando el juez ordenó detener la pasada semana al joven apuñalado la víspera de Reyes no fue por capricho. Lo hizo tras saber que estaba boicoteando la investigación y mintiendo a la Policía. De hecho, el Grupo de Homicidios ha descubierto que el acuchillamiento no se produjo en pleno paseo de Fernando el Católico, como él dijo, sino en su propia casa.



A los investigadores les extrañó desde el principio que el agresor –al que todavía no se ha identificado– eligiera un lugar tan céntrico y concurrido para llevar a cabo el ataque. Y más aún, que no hubiera ni un solo testigo del acuchillamiento. Pero el tiempo ha confirmado sus sospechas, ya que las pesquisas han permitido confirmar que los hechos se produjeron en el, edificio donde reside la víctima.Al parecer, el agresor acudió hasta el domicilio de Julio C. R., de 32 años,. Pero mientras el herido ha dejado entrever que detrás del ataque podría haber una venganza por infidelidad, la Policía sospecha que el asunto estaría relacionado con las drogas. En cualquier caso, todavía no se descarta nada.



¿Por qué salió a la calle?

Otro de los interrogantes por despejar esy anduvo varios cientos de metros hasta caer desplomada en la calzada, a la altura de la esquina de la avenida de Goya con el paseo de Fernando el Católico. Puede que el joven encaminara sus pasos hacia la parada del tranvía –muy próxima–, para desplazarse a urgencias del Hospital Miguel Servet . Pero tampoco se descarta que lo que quisiera es dificultar la investigación.Tras saber que el apuñalamiento se produjo en casa de la víctima, la Policía Científica estuvo haciendo una inspección ocular en busca de pruebas y vestigios que permitan aclarar lo sucedido e identificar al agresor. De momento, parece que se recogieronque ahora se van a analizar para ver si pertenecen al herido o corresponden a una tercera persona.Aunque quedó en libertad provisional tras prestar declaración ante el juez de guardia por uny otro de, Julio C. R. debe presentarse todos los días 1 y 15 en el juzgado. El instructor quiere tenerlo localizado y teme que pudiera intentar fugarse.Como consecuencia del apuñalamiento, el joven tuvo que ser. Por fortuna, cuando se desvaneció sobre la acera fue atendido enseguida por un médico que pasaba por allí y que logró contener la hemorragia hasta que llegaron los sanitarios con la ambulancia del 061 para trasladarlo al Servet. "Permaneció con el herido en todo momento", explicó aquel día un empleado del Burger King, establecimiento situado junto al lugar donde en principio se pensaba que se había producido el ataque. Tras pasar por el quirófano y estar varios días en cuidados intensivos, el paciente recibió finalmente el alta la semana pasada.