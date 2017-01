Contenedores voladores y árboles que ocultan farolas en Miralbueno

Cuando el cierzo hace acto de presencia en la ciudad, no resulta extraño ver contenedores volcados que invaden aceras y calzadas en puntos muy ventosos. La semana pasada, en Miralbueno , fuerondando lugar a escenas que, según narran en la asociación vecinal San Lamberto, se repiten en determinados sitios del barrio donde el urbanismo cuenta con escasas construcciones, las calles son anchas o los edificios bajos.

afirma Ricardo Berenguer, representante del colectivo. Este “se convierte en un problema crónico y desagradable cuando impiden el paso, la basura se sale o incluso suponen un peligro para transeúntes, ciclistas... En otros barrios, los contenedores poseen sistemas de sujeción; aquí los hemos solicitado en varias ocasiones a través de la junta de distrito, pero ni están ni se les espera”, explica, al tiempo que apunta que en un entorno que posee doce mil habitantes,Para Berenguer, la ejecución de este tipo de medidas no sería tan necesaria en las zonas más resguardadas y protegidas de los efectos de los característicos vendavales, pero sí en los espacios más abiertos de Miralbueno., apunta. Aun así, “nosotros queremos que se coloque un sistema básico, sencillo y barato, pues los vecinos se quejan cuando la basura no se puede depositar en su sitio o cuando hay que esperar al autobús junto a varios contenedores volcados y con bolsas desperdigadas”, añaden en la asociación.. Si bien, no valoran la solicitud de contenedores soterrados por su coste económico.Cuando los depósitos se desplazan o se caen, “nadie en Servicios Públicos se preocupa de que una brigada los devuelva a su lugar, pudiendo estar en esa situación durante días”, cuenta el presidente de la AVV. “Solo les pedimos que vengan, valoren la situación y coloquen el sistema que consideren más apropiado”, manifiesta.

Poda selectiva o refuerzo de la iluminación

“¿Cómo es posible que un árbol que supera los 6 o 7 metros de altura de una farola y que la ‘abraza’ hasta el punto de ocultarla, no se pode?” Esta es una de las cuestiones que esgrimen en la asociación vecinal para referirse a la situación que se da en torno a varias luminarias del barrio zaragozano.También en el Camino del Pilón, en números como el 86 o el 129,. “Las farolas alumbran el árbol y dejan de iluminar la zona de la acera y la calle, habiendo zonas por las que da miedo pasar durante la noche”, cuenta Ricardo Berenguer.Si no se lleva a cabo la poda selectiva que demandan, piden igualmente que se añadan a las actuales farolas brazos anexos bajos, a una altura aproximada de tres metros, con el objetivo de mejorar la presencia de luz en tales puntos oscuros.