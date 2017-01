El edificio de Casa Jiménez será accesible antes de final de año

La labor de esta persona y el acceso de los usuarios resulta complicado al ubicarse algunos despachos en la tercera planta de la edificación, que no cuenta con ascensor. Además, según explican desde UGT, "en esa misma planta no hay servicios" y, por si fuera poco,Las obras se adjudicarán en fechas próximas y los plazos de ejecución estimados son de seis meses, por lo que se espera que concluyan antes de final de año.UGT hizo saber el año pasado estas circunstancias a la concejal de Participación, Elena Giner, a quien también le expuso que la situación se agravó por el traslado del Servicio de Mayores, "que recibe a usuarios de la tercera edad" y también el Servicio de Patrimonio Rústico a la tercera planta, "que no pudo colocar unos planeros necesarios para su trabajo por su peso porque desde el servicio de arquitectura se desaconsejó ante la posibilidad de que la estructura del edificio se resintiera".

Un edificio con historia

Según se explica en el archivo municipal, el que fuera el antiguo Gobierno Militar surgió como parte del antiguo Cuartel de Artillería (del Carmen), y está edificado sobre el antiguo convento de las Descalzas de San José. Fundado en 1588, el traslado de la comunidad carmelita e instalación en este emplazamiento tuvo lugar en 1603, donde permanecieron hasta la primera guerra carlista.En 1880 se ocupa ya la superficie actual y se aloja el nuevo Gobierno Militar. Con la urbanización de los solares de la Exposición de 1868, luego Plaza de Aragón y adyacentes, era seccionada la edificación en dos de sus lados, recayentes a calle Bilbao y una pequeña parte en Casa Jiménez.. Actualmente ocupa una manzana entera, rodeada de jardín por tres de sus fachadas, y las referencias cronológicas citadas permiten una aproximación sobre las fases constructivas del edificio, que se reflejan en su compleja planta.La parte principal del mismo tiene una planta próxima al cuadrado, alrededor de un patio central correspondiente al claustro y galerías abovedadas del convento carmelita.