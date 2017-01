Los grupos presentan cerca de medio millar de enmiendas al presupuesto de ZEC por valor de 58,2 millones

Las reacciones al presupuesto elaborado por el Gobierno municipal no se han hecho esperar. Este viernes, todos los grupos han dado a conocer todos los cambios que aplicarán a las cuentas del Ayuntamiento zaragozano. En total, se presentarán cerca de medio millón de enmiendas al presupuesto de ZEC por un valor de 58,2 millones de euros.



El portavoz popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado que su grupocon las que pretenden mover unos 30 millones de euros en el presupuesto.ha insistido Azcón en rueda de prensa en Zaragoza, donde ha criticado también que, pese a que las arcas municipales cuenten con 22 millones más, el presupuesto carece de una cuestión "crucial", ya que no atiende las necesidades de la gente para atender "las ocurrencias del concejal de turno".Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha señalado que su grupo presenta 114 enmiendas parciales para mover 13,2 millones de euros en el presupuesto municipal de 2017, que se suman a la enmienda a la totalidad que ya anunció que presentarían.En rueda de prensa, Fernández ha insistido en que no comparten el proyecto de presupuesto de ZeC y que presentanporque las cuentas del equipo de Gobierno no se ajustan a las necesidades de los zaragozanos.Por último, por un valor de casi 7 millones de euros, entre las que incluyen la redacción de un plan director para poner en valor lo que queda de Averly.Con este plan, que con un millón de euros supone la enmienda de mayor cuantía de todas las presentadas por CHA, pretende que se, ha explicado el portavoz en rueda de prensa.En el Área de Alcaldía, destacanque permita recoger todos los hechos de la represión fascista en Zaragoza y que sirvan de soporte para la querella que el consistorio interpondrá.

"Todo se puede hablar"

Por su parte, el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, ha insistido este viernes, después de que los grupos hicieran públicas sus enmiendas a los presupuestos, en que " ha lamentado Rivarés en rueda de prensa, tras conocer que todos los grupos municipales han decidido detraer fondos, en mayor o menor medida, de esta ampliación para dotar sus enmiendas.