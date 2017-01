Las obras del edificio del antiguo café Madrid acabarán en dos meses

, comenta, al tiempo que se muestra optimista con el proceso. "Tanto mis compañeros del bloque como yo hemos querido llevar a cabo las obras desde hace mucho tiempo, pero siempre nos hemos encontrado atados de pies y manos", dice.Miguel Ángel Abadía, gerente del departamento de Urbanismo y Sostenibilidad del Consistorio, va más allá y advierte de quepara garantizar que el deterioro del edificio no se perpetúe. En cualquier caso, aclara que lEmilio ha esperado este cambio desde. "En ese momento,que el Ayuntamiento de Zaragoza nos solicitó, porque se encontraba en una mala situación económica", apostilla.Tanto él como los otros dos propietarios minoritarios acudieron al Consistorio para explicar su situación. "Nos decían que nos encargásemos nosotros de organizar la reforma y que, después, pasásemos la factura a los propietarios que no querían llevarla a cabo, pero, explica.El tiempo pasaba y la nula actuación en el edificio –levantado en 1889- terminó por condenar la ejemplaridad arquitectónica del siglo XIX de la que pudo presumir décadas atrás., comenta Emilio. Por ello,cada cierto tiempo por no realizar la reforma. En su caso personal, ha tenido que pagar un total de, dada la pasividad de los actuales propietarios del edificio –grupo Artal, banco Santander, y pequeños negocios-y pasarles, una vez finalizado el cambio, la factura.El presupuesto, según precisa Abadía, "está fijado enen caso de que los técnicos determinen la necesidad de ampliar las obras por el mal estado del inmueble.La actuación se inició año y medio después de que el Área de Urbanismo redactase un informe en el que exigía a los propietarios la realización de reparaciones "urgentes" ante las "graves deficiencias" del bloque, y tras recibir numerosas quejas vecinales sobre la situación del mismo, en las que aseguraban queSe trata de una realidad que, según precisa Abadía, podría dar un giro de 160º en no demasiado tiempo. "Esta misma mañana he conversado con responsables del banco Santander que me han hablado de un, explica.