El PSOE presenta 115 enmiendas al presupuesto de ZEC para "llegar a un acuerdo"

El portavoz económico del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Trívez, ha anunciado que presentará 115 enmiendas al proyecto presupuestario de ZeC, por valor de 8 millones de euros, "desde la óptica de llegar a un acuerdo".



En rueda de prensa, Trívez ha insistido en quemunicipal, por lo que no se trata de ninguna petición "disparatada", sino que inciden en las propuestas presentadas por el PSOE en la fase de negociación, que cree que se atendieron de una manera "limitada" y "parcial".En torno a dos millones de euros de las enmiendas socialistas plantean uncon la sustitución del alumbrado público por nuevas farolas con tecnología led, un proyecto asumido "de forma muy limitada" en el texto inicial y para el que reclaman 2 millones de euros más.Concretamente, proponen que se comience a actuar en la avenida de Pablo Gargallo, la avenida de Madrid, la calle de Delicias, Compromiso de Caspe, Salvador Minguijón y la avenida de San José.Otros dos millones de euros pretenden mover también para dar, con partidas como la del Plan Local del Comercio -con 800.000 euros-, 370.000 euros para impulsar Zaragoza Activa, seguir apostando por la puesta en marcha del Plan de Vivienda Joven, para el que piden 300.000 euros después de que los 200.000 previstos para 2016 no se ejecutaran, y otros 300.000 para renovar las butacas del Teatro Principal.En cuanto a la inversión, Trívez ha destacado, dotado con 1,7 millones de euros, además de terminar la Calle Neptuno en Arcosur, en lo que coinciden todos los grupos de la oposición, un plan director para la explanada de la Estación del Norte, una pasarela sobre el río Huerva, la eliminación de los tendidos eléctricos aéreos en Valdefierro o el aparcamiento de Kasán.Lo que ha denominado como "compromiso con la ciudad" se plasma en, para lo que plantean actuaciones en los parques Torre Ramona, Tío Jorge, Oriente y Astronómico, así como un plan de choque para estas zonas por su actual estado de degradación.Aunque de menor cuantía económica, Trívez también ha resaltadoa través de las juntas de distrito -218.000 euros más- y para que cualquier transferencia de crédito superior a los 70.000 euros tenga que ser respaldada previamente por la Comisión de Economía, al igual que con las partidas de publicidad institucional.Ha señalado que, a lo largo de la semana y que el proceso negociador continuará la próxima semana.En este sentido,, ya que su aprobación va unida a la del presupuesto, y ha asegurado que el PSOE no votará una propuesta que cuente con un informe desfavorable del interventor, en referencia a la municipalización del 010., ha insistido, si bien ha expresado que cree que estas diferencias estarán "resueltas" porque así se lo ha transmitido el propio Rivarés.Por último, en cuanto a las partidas que desaparecen o se ven aminoradas en estas enmiendas, destacan las subvenciones a la, el pago de intereses que considera que están dotados al alza y la ampliación del servicio BiZi, en la que también han coincidido todos los grupos en mayor o menor medida para detraer fondos.A este respecto, ha subrayado que este servicio fue capitalizado por el propio PSOE y que no está en contra de su ampliación, pero que después de todo el "embrollo" en torno al pago de compensaciones a la empresa esEn todo caso, ha afirmado quede donde se detraen los fondos.