CHA presenta 49 enmiendas al presupuesto, una para poner en valor Averly

El portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha anunciado este viernes que su grupo presenta un total de 49 enmiendas a los presupuestos de 2017 por un valor de casi 7 millones de euros, entre las que incluyen la redacción de un plan director para poner en valor lo que queda de Averly.



Con este plan, que con un millón de euros supone la enmienda de mayor cuantía de todas las presentadas por CHA, pretende que se deje de "lloriquear por lo que pudo ser y no ser", ha explicado el portavoz en rueda de prensa.En el Área de Alcaldía, destacan los 20.000 euros para firmar un convenio con la Universidad de Zaragoza para la creación de unaque permita recoger todos los hechos de la represión fascista en Zaragoza y que sirvan de soporte para la querella que el consistorio interpondrá.En Economía y Cultura,, con el que pretende poner a disposición de emprendedores y creadores todos los locales vacíos de la ciudad, además de 200.000 euros para la Oficina Antifraude y 25.000 para una oficina de la lengua aragonesa.En Derechos Sociales y Empleo,, en este caso hasta los 240.000 euros, a lo que añaden la creación de una aplicación móvil para estos comercios de proximidad.y 100.000 más para cooperación al desarrollo completan el área.Sin embargo, esla que se lleva la mayor cantidad de enmiendas, con casi 4,3 millones de euros, uno para el plan director de Averly.Entre las partidas más importantes que CHA pretende mover está el asfaltado de la calle Fuente de Neptuno (500.000 euros), el Museo de la Imprenta en el edificio de la Imprenta Blasco (390.000 euros), las azoteas verdes (200.000 euros), dotar a los equipamientos municipales de instalaciones fotovoltaicas (200.000 euros), aumentar la dotación del Consorcio del Transporte para coordinar y unificar el sistema tarifario (217.000 euros) o la redefinición del Proyecto Agros.Del mismo modo, Asensio ha reclamado, esta vez con presupuestos plurianuales, escuelas infantiles municipales en Parque Goya y Valdespartera, un parque en el entorno de la Z-40 en Santa Isabel, demanda "histórica" de sus vecinos, y más partidas para el centro cívico de Rosales del Canal., ha destacado el proyecto piloto SupermanzanaZGZ, que es "identidad de CHA", quiere que se inicie ya en 2017 y contaría con 100.000 euros el próximo año y un total de un millón hasta final de legislatura.Asensio ha considerado que el gobierno será "receptivo" a sus propuestas porque "algo tiene que ceder" y, en este sentido, ha asegurado confiar en el interlocutor -el consejero de Economía, Fernando Rivarés-, pese a que está "desaparecido".Ha asegurado también que están "cansados" de que en 19 meses de gobierno de ZeC no se haya hecho ninguna propuesta novedosa en materia de empleo., ha indicado que quitan fondos al transporte urbano, que cree que tiene un margen presupuestario de un millón de euros, o 600.000 euros a la ampliación del servicio bici, ya que apuesta por no pagar todo el contrato en el mismo año.