Reclaman una oferta de aragonés más "vistosa y atractiva" en la Universidad Popular

La asociación Esfendemos as Luenguas ha reclamado a la Universidad Popular de Zaragoza una nueva oferta de aragonés "vistosa y atractiva" y con posibilidad de impartirse en las mismas condiciones que el resto de clases de idiomas en cuanto a horarios y centros culturales.



Así reacciona la organización tras, de la oferta de cursos de aragonés en la matrícula de septiembre'16 de Universidad Popular de Zaragoza, que la colocó en la última página.Esfendemos as Luenguas, en la reapertura de las matrículas en el curso'17, informa la entidad en una nota de prensa en la que asegura no entender ", desde la concejalía de Educación de Zaragoza,"."para revertir siglos de minorización" y advierte que "políticas como las de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad Popular de Zaragoza no hacen ningún favor a esta reversión".