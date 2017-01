El PP pide prioridad para el bus y el vehículo eléctrico frente al tranvía y la bizi

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza ha centrado buena parte de sus enmiendas presupuestarias en el área de Movilidad en la creación de un plan de mejora del autobús y en la promoción del vehículo eléctrico frente a la línea 2 del tranvía y la ampliación del servicio bici.



El portavoz del PP, Jorge Azcón, quien no ha adelantado si presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de ZeC, ha desgranado en rueda de prensa estas propuestas, en las que plantean un plan de un millón de euros para ampliar la red de autobús urbano y optimizar sus frecuencias en las líneas de mayor demanda.En este sentido,como la ampliación de la línea 21 hasta Santa Isabel o la mejora de las frecuencias en la 24 o la 33.Además, han incluidoy otro millón para mejorar la infradotación de partidas.Los populares han incluido también una partida de 100.000 euros para implantar en Zaragoza autobuses biarticulados en los ejes de mayor demanda, el conocido como "tranbús", que es la apuesta en las principales ciudades de Europa y no "algo que se nos haya ocurrido en el PP".Sobre el vehículo eléctrico, ha denunciado que el actual proyecto presupuestario, por lo que ha instado a aprovechar la tramitación de las cuentas para elaborar una apuesta por la movilidad cien por cien eléctrica.Para ello, han incluido 1,3 millones de euros para ayudas a la compra paraPese a que con sus enmiendas queda a cero la ampliación del servicio bici propuesta por el equipo de gobierno, ya que cree que la "mala gestión" de ZeC va a hacer imposible la ejecución de dichas partidas por elpor no llegar a los 39.000 usuarios, Azcón ha asegurado que no se van a olvidar de este medio de transporte.Así, dado que por los "malos acuerdos" el Ayuntamiento tiene que pagar a la concesionaria dichas indemnizaciones, ha planteado que en lugar de gastar 20.000 euros en la compra de bicicletas se destine esta cantidad a darEn cuanto a lo relativo al, que también quedaría a cero con las enmiendas del PP, ha insistido en que "para qué" se van a gastar 900.000 euros en un estudio si luego no se van a poder invertir los 250 millones que costaría la obra.En líneas generales, ha criticado el proyecto de presupuestos de ZeC porque "no puede ser que un presupuesto que se incrementa en más de 22 millones de euros, 4 millones vayan destinados exclusivamente a mejorar la circulación de bicicletas y cero al transporte público", cuandoAzcón ha llamado la atención sobre la reducción del 8% en el número de pasajeros en el último año, dato que si se compara con el de 2009 es "demoledor", cuandoDel mismo modo,y las encuestas publicadas por los medios de comunicación indican que lo que demanda mayoritariamente la ciudadanía es que se mejore el servicio de autobús y no los carriles bici -un 30 por ciento frente a solo un 7, ha dicho-.En otro orden de cosas, el portavoz popular ha dado la bienvenida a los nuevos autobuses híbridos a la ciudad, pero ha lamentado que son "insuficientes" y "llegan tarde".En este sentido, ha recordado que a Madrid llegaron en 2009, a Málaga en 2008 y que actualmente"Lo que hoy nos venden como un gran logro en realidad es ponernos a la cola de lo que está pasando en las grandes ciudades del país", ha sentenciado.