Agricultores u okupas en un huerto de Montañana

La relación entre los agricultores León y Paz (jubilados, dueños de un huerto en Montañana) y Toño, Carmen, Chuan y Adolfo (alumnos de la escuela agrícola Km 0 del Ayuntamiento de Zaragoza que querían montar una cooperativa) empezó bien. En julio de 2015 firmaron un contrato de alquiler por una finca en Montañana de 1,4 hectáreas para cultivo ecológico. Año y medio después, la relación es muy mala: los arrendatarios hace nueve meses que no pagan el alquiler; estos les piden a los dueños que asuman las inversiones que han realizado. El enfrentamiento ha llegado al Justicia de Aragón y el PP lo va a llevar a la próxima comisión de Urbanismo.



Me pareció muy buena idea y nos ofrecimos. El campo estaba en buenas condiciones, nosotros habíamos vivido de él 30 años. Al principio nos pagaron lo acordado cada trimestre, pero después dejaron de pagar.denuncian León Pescador y Paz Calvo. También se quejan del mantenimiento deficiente que están haciendo del terreno.Ellos se pusieron en contacto con el Ayuntamiento y con UAGA, que habían hecho de mediadores en la firma del contrato, pero sus gestiones han sido infructuosas hasta ahora para solucionar el conflicto. "Queremos que nos paguen los que nos deben o que se vayan inmediatamente. El alquiler del terreno era una manera de completar nuestra pensión", apuntan. También contactaron con el grupo municipal del PP, que ya trató el tema en una comisión de Urbanismo y Sostenibilidad, y lo volverá a llevar a la próxima reunión del área (el 26 de enero).

¿Quién paga las obras?

Los arrendatarios hicieron unas obras en la finca (instalación de riego por goteo y limpieza) por valor de unos 7.000 euros, y consideran que son los propietarios quienes deben asumir el coste. Por eso dejaron de pagar las cuotas de alquiler. Los propietarios argumentan que estas obras no eran necesarias y no estaban contempladas en el contrato.. También hemos salido perjudicados. Hemos intentado llegar a acuerdos con ellos, pero ha sido imposible. Estamos esperando a recoger las verduras que tenemos ahora cultivadas y nos iremos en abril", afirmaLa última vez que hablaron en persona fue en noviembre, cuando se juntaron en la finca con representantes del Ayuntamiento y de UAGA. Pero desde entonces no ha habido ningún cambio en la situación. Los propietarios presentaron una, y este pidió documentación al Ayuntamiento de Zaragoza sobre el tema. Hace unos días, el Justicia volvió a reclamar información al Ayuntamiento."El Ayuntamiento debería intervenir ya y atender las demandas de los propietarios, hasta ahora no les ha hecho caso. El Ayuntamiento ha avalado este proyecto de huertos ecológicos y no puede dejar tirados a estos agricultores", afirma Enrique Collados, concejal del PP que llevará el tema a la próxima comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.Desde el Ayuntamiento explican que han intentado mediar entre ellos. También apuntan que se trata de un conflicto entre particulares.La iniciativa Huertas Life Km 0 nació hace tres años, con financiación europea, para recuperar la huerta tradicional de Zaragoza y fomentar la agricultura ecológica. En este tiempo se han puesto en marcha doce explotaciones que dan trabajo a una veintena de agricultores. Y se ha apoyado la comercialización de sus productos en mercados de proximidad.