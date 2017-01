Unión Vecinal pide respetar los límites de las juntas en el reparto de los presupuestos

La Unión Vecinal Cesaraugusta se ha sumado a la reivindicación de la asociación de vecinos y consumidores Aljafería de que se respeten los límites territoriales legales de las juntas municipales en el reparto de los cinco millones de euros de los presupuestos participativos de Zaragoza.



Según la Unión,al no contemplarse como parte de la junta municipal algunas zonas como, por ejemplo, la parte derecha de la avenida de Navarra, la urbanización de Torres de San Lamberto o el soto de La Almozara". Un criterio que, según el presidente de la Unión, José Luis Rivas, va a suponer que La Almozara reciba menos dinero del que le correspondería.La entidad vecinal precisa quedel Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que ha solicitado a la Secretaría General del Ayuntamiento que "confirme si el pleno municipal ha modificado los límites territoriales de esta junta municipal".El presidente de la Unión está convencido de que ese acuerdo no se ha producido y "a La Almozara siguen perteneciendo una de las márgenes de la avenida de Navarra, Torres de San Lamberto y el soto de La Almozara".los últimos años y que ha supuesto que "los mapas de algunos distritos se hayan modificado sin que realmente haya habido detrás un acuerdo administrativo del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que avale esa decisión".Para la Unión," y apunta que en el caso de que se planteara algún cambio "tendría que ser de cara al futuro abriendo un proceso participativo en el que opinen los vecinos, los partidos y en el que, al final, sea el pleno municipal el que tome una decisión".A juicio de la entidad, esta situación "no tendría por qué suponer echar abajo el proyecto de presupuestos participativos actual, pero sí nos gustaría que el Consistorio, al menos, reconociese que en ese reparto se ha sido injusto con la junta municipal de La Almozara y, sobre todo, que de cara al futuro haya propósito de enmienda a la hora de resolver este problema".