Santisteve cree que sería “irresponsable” que el PSOE no apoyara el presupuestos

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha considerado este martes que el PSOE sería “irresponsable” si no apoyara la aprobación de los presupuestos presentados por ZEC. “Me costaría mucho pensar que no vayan a aprobar los presupuestos en los que se está planteando inversión social”, ha dicho el alcalde.



Santisteve , que ha visitado el edificio de la Azucarera de Zaragoza,. De hecho, ha llegado a negar que existan “problemas” con los presupuestos. En este sentido, ha tratado de no entrar en las críticas de algunos concejales de su gobierno contra el PSOE en plena negociación presupuestaria, como ha sido el caso del responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero.Pero al final ha dicho: “. Lo demás son opiniones que se pueden lanzar en momentos de confrontación que no se entienden muy bien”, dijo. Eso sí, ha asumido que al igual que en otras grandes ciudades,Santisteve ha aludido a “cortinas de humo” o a “problemas externos y ajenos a la ciudad”, como el conflicto del 010, que a su juicio es “independiente” del presupuesto o la situación de bloqueo en que se encuentran las cuentas de la DGA. “, porque necesita un presupuesto lo antes posible”, ha dicho.También se refirió a la cuestión del 010, cuya municipalización consideró de “justicia social”. “Es un tema que había que solucionar. A nosotros, pero no tenemos miedo a enfrentarnos a los conflictos”.y que el máximo responsable del control de la legalidad municipal “cuestione radicalmente” la municipalización del 010, pese a que su informe es desfavorable. “Hay que solucionar la situación de 14 mujeres que se han dejado la vida profesional en el Ayuntamiento”, ha señalado.