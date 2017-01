"La gente ha venido a la Muestra Navideña a pasear, no a gastar"

, lamenta, y advierte de que no volverá a participar en la próxima edición por "motivos personales".Su valoración –anota- no es una excepción en el recinto. Muchos de los responsables de los 40 puestos del mercadillo coinciden en que"Han venido muchos turistas ; la afluencia ha sido considerable, pero de consumo , cero", comenta Luis Paz, del stand de quesos 'Lady Formatge'."No hemos vendido lo que teníamos pensado; nuestras expectativas eran mayores", añade Patricia Calleja, del puesto de turrones colindante, al tiempo que critica el escaso beneficio obtenido., precisa.En concreto, elde una de estas casetas durante los 40 días alcanza los; una cantidad que sitúa a esta Muestra entre las más caras de las organizadas en la Comunidad. "Por eso –apostilla Clara Cuéllar, del stand de joyería 'Arte en Gotas'-

Los responsables de los puestos solidarios, satisfechos con el resultado

A escasos 10 metros de los 36 puestos de la Muestra consagrados a la venta de productos de diferente tipo –ropa, utensilios de cocina, chucherías, gofres, muñecas rusas, incienso o bisutería, entre otros-latentes en Aragón.Se trata de los gestionados por la, cuyos responsables resaltan que, a pesar de que sus ventas han sido reducidas, están satisfechos y"Hemos informado a más desobre la necesidad de adoptar perros y gatos, en lugar de comprar nuevos", señalan las dos responsables del puesto de, que destinará su recaudación al Centro Municipal de Protección Animal en un intento porPor su parte, José Antonio López, de la, lamenta no haber conseguido el dinero suficiente como para llevar a cabo su idea de construir en Tánger una ecoaldea destinada al autoabastecimiento de los subsaharianos, pero se muestra optimista. "Si me hubiese quedado en casa, no habría conseguido nada", ríe, y explica queLa misma actitud mantiene–una organización que promueve la celebración de mercadillos con el fin de dar visibilidad a las enfermedades raras-., y tener la posibilidad de estar la plaza del Pilar en Navidad es una oportunidad de oro para conseguirlo", dice.De cara a la próxima edición,del espacio donde se encuentran estos otros puestos.y la mayoría de las personas prefieren ir ahí, ya que hay puestos de comida y mayor actividad", explica.como Libros que Importan –el amigo invisible de libros celebrado dos semanas atrás- es, según opina,en la plaza.