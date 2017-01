Nuevas quejas por el estado de la plaza Santa Rosa de Lima

Esta vez han elegido las redes sociales como canal por el que recordar que siguen existiendo quejas acerca del estado de la plaza Santa Rosa de Lima en el barrio zaragozano de Las Fuentes y, especialmente, sobre las deficiencias de la pasarela de madera que en ella se encuentra. En la AVV Las Fuentes de Tramacastilla aseguran haber informado en varias ocasiones a la Junta de Distrito y al Ayuntamiento de Zaragoza de la situación de este entorno, solicitando a su vez la reparación del pavimento, que “posee tablas rotas y levantadas desde hace meses”.



, representante del colectivo vecinal, cuenta que fue en agosto del año pasado la última vez que remitieron su demanda al gobierno municipal; una petición que fue respondida en septiembre desde ely que decía, según relata este, que la reparación se llevaría a cabo cuando los medios materiales lo permitiesen.”, se queja el portavoz del ente vecinal, que califica de vergonzosa la actual situación. “, pues hay varios agujeros de considerable profundidad en los que las personas pueden tropezar y hacerse daño”, valora. Entre las causas que influyen en este escenario señalan el estado podrido de la madera, el vandalismo y el problema de diseño de la propia plaza.A susuman también otros aspectos relativos al mobiliario del espacio como la ausencia de los escudos que se colocaron en su inauguración, o la “” de unos bancos levantados sobre bloques de hormigón cubiertos de césped artificial: “”, manifiestan desde la AVV. Además, el jardín situado al final de la plaza Santa Rosa de Lima “apenas posee césped, no está cuidado y solo cuenta con cuatro matorrales”, indica Ibáñez.Mientras, en la asociación, que también envío al Consistorio varias denuncias el año pasado sobre el estado de la plaza, afirman que tras su solicitud de renovación y restructuración de esta, los servicios municipales de Infraestructuras están estudiando las propuestas vecinales que les fueron presentadas.“Nos reunimos en septiembre con técnicos, les explicamos la situación y, con asientos de piedra, una fuente y un techumbre que la cubriese parcialmente”, señala Orlando Suárez, uno de los fundadores del ente, quien añade que están esperando una respuesta en forma de informe para valorar qué se puede realizar allí. “. Las tablas de madera se arreglan y se vuelven a romper solo con dar unos saltos”, ejemplifica.Desde Zaragoza Vivienda indicaban este martes que la plaza Santa Rosa de Lima está incluida en el programa de mejora de la escena urbana ‘Esto no es un solar’, así como está previsto que en las próximas semanas se lleve a cabo una intervención para reparar los desperfectos y adecuar el entorno para dejarlo en buenas condiciones de uso. “Hasta que no lo veamos arreglado, no lo creeremos”, concluye el portavoz de Las Fuentes de Tramacastilla, quien incide en que no se están teniendo en cuenta sus protestas.