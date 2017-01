PP, PSOE y C´s piden que Cubero comparezca para explicar el rescate del 010

Los grupos municipales del PP, PSOE y Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Zaragoza han presentado una petición en el registro municipal para que el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, comparezca para explicar el informe del interventor sobre la municipalización del 010.



La petición conjunta se ha presentado este jueves, 5 de enero, antes el registro municipal y en el escrito se recoge la petición de convocar unacon el único punto del orden del día de la comparecencia de Cubero.Los tres gruposque la Intervención le había trasladado el pasado 23 de diciembre.Precisamente,y que se ha retomado este jueves.En la misma, elha lamentado que este pasado miércolesporque no era capaz de dar explicaciones sobre sus mentiras y fracasos sobre el proyecto de municipalizar el servicio 010".Ely ha recordado el interés del Partido Popular por convocar una Comisión Extraordinaria sobre este asunto.Por su parte, Alberto Cubero, ha avanzado que uno de los tres informes que ha solicitado para aclarar las discrepancias sobre la opinión de Intervención a la municipalización del 010 es "contrario al criterio del interventor" que rechaza que este servicio se preste directamente por la administración local.r. "Uno de los tres ya está y no da la razón al interventor", pero ha preferido no desvelar cual de los tres.Estas discrepancias atañen a si la plantilla del 010 se tendría que incluir en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento antes del rescate y con su consiguiente consignación en el proyecto de presupuesto de 2017, que es lo que defiende el interventor.