Aumenta la tensión política por la municipalización del 010

Tras la suspensión este miércoles de su comparecencia para explicar los presupuestos de su área, la sesión se ha retomado con. Aunque Cubero ha tratado de evitar el asunto del 010,. Pero al final se ha visto obligado a contestar.Cubero ha dicho quepese a que así figura en las conclusiones del documento, dado que los reparos no tienen carácter “suspensivo”. “”, ha señalado el concejal, que ha insistido en que. No obstante, ha asumido que es “muy difícil” que prospere su propuesta, dado que ZEC no tiene mayoría.Ha afirmado quey que uno de ellos ya ha manifestado una posición contraria a la del interventor, aunque no lo ha aclarado. A su juicio, esta polémica obedece a que “”. “Y señores del PSOE, no necesitan excusas, nadie se va a sorprender de que voten con el PP”, ha señalado.También ha expresado su queja porque se haya dado a conocer el informe, lo que a su juicio puede ser constitutivo de delito. “”, ha acusado Cubero, que se ha comprometido a investigar esta supuesta filtración.Los grupos han redoblado sus críticas al concejal, especialmente porquepara que los grupos pudieran debatir sobre el 010 y el presupuesto del área de Servicios Públicos y Personal.y ha anunciado que impulsara la convocatoria de una comisión extraordinaria de pleno., y se encuentra muy a gusto con los conflictos, no se va a escapar”, ha dicho el edil del PP, José Ignacio Senao. En su opinión, “que dentro de los parámetros legales”.Pero han destacado las críticas de PSOE y CHA, que. “El señor consejero además de ser un peligro para sí mismo es un peligro para esta ciudad. No puede ignorar los informes de Intervención”, ha dicho la edil socialista Marta Aparicio.Elena Martínez, de Ciudadanos, ha insistido en su petición de comisión extraordinaria y ha asegurado que. “Sigue coartando la labor de la oposición”, ha declarado.Para Carmelo Asensio, de CHA, Cubero “ha perseverado en el error” y ha “quebrado la confianza” del resto de los partidos. “Desde luego falta de seriedad, rigor y respeto hacia todos y hacia las trabajadoras del 010, que están en una situación de indefinición”, ha dicho Asensio, que ha lamentado”.