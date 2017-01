ZEC destaca un aumento presupuestario en vivienda y empleo, ante las críticas de la oposición

La consejera municipal de Presidencia y Derechos Sociales, Luisa Broto, ha dado cuenta de los 101,5 millones con los que está dotada este área en el presupuesto de 2017 -un 6,1 % más-, entre los que destacan los aumentos del 26 % en vivienda y empleo.



En su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Broto ha mostrado su "orgullo" por el crecimiento sostenido en las partidas de este área, lo que traslada un mensaje deEste área, que sufre una reorganización, supone un 13 % del presupuesto municipal para "invertir en las personasha añadido.Entre las principales cifras ha resaltado los200.000 euros para un plan contra la pobreza energética, 950.000 euros en un plan contra la pobreza infantil el acondicionamiento y mejora de lala reforma estructural y de modelo del albergue (en un plurianual hasta 2018) y la remodelación de centros eny la construcción de uno nuevo en Delicias, que necesitaba un desdoblamiento.Por su parte, el responsable de Vivienda y Deporteha asegurado que las nuevas cuentas doblan la inversión en vivienda con respecto a la legislatura anterior y que en solo año y medioDel mismo modo, ha anunciado que destinarán-un millón más- a rehabilitación y 800.000 euros al plan de captación de vivienda vacía, mientras que los proyectos de viviendas sociales en María de Aragón (Las Fuentes) y Pontoneros, con 500.000 y 380.000 euros respectivamente para este año, aunque la financiación total asciende a los 14 millones.Sobreha afirmado que ha dejado de ser" que sufrió durante el gobierno anterior y que, además, se ha eliminado la deuda acumulado por infradotación de estos servicios.Ha destacado entre las principales actuaciones la renovación de césped artificial por 1,4 millones de euros, los 961.000 para la reforma del campo de fútbol de Casetas, los 550.000 para la renovación en piscinas municipales o 500.000 para elLa concejala de Educación e Inclusión,, ha resaltado que el Plan de Igualdad pasa de 105.000 a 155.000 euros y que el comercio de proximidad contará con 180.000 euros más, además de 50.000 euros para equipamientos comoy de duplicar las partidas para el consumo ecológico de verduras de proximidad en los comedores municipales.En las intervenciones de los grupos,ha rechazado las cifras dadas por Broto y ha asegurado que se han producido "recortes" en acción social y que este área suponía solo 7,24 % del presupuesto en 2016 y un 6,64 en este proyecto.Al igual que otros portavoces, ha criticado la forma de otorgar los convenios sociales, que cree que firma solo con" y ha exigido que se rijan por concurrencia competitiva.La socialistaha reiterado su preocupación por las políticas de empleo, que van, ya que "una ciudad que no crea riqueza no puede distribuirla".Asimismo,su incremento "tímido" y "sin ningún tipo de ambición" y la visión "asistencial" y "absolutamente propagandística" en las políticas de vivienda, que no se ajustan al mercado, a las demandas de los ciudadanos y con las que cree que desde ZEC "se han empeñado en que no haya propietarios"., ha considerado que el presupuesto refleja un modelo de gestión "pobre" porque la mejor política social es la de generar empleo, tendencia que no ve en estas cuentas, y ha mostrado su preocupación por la escasa ejecución en este área.El portavoz deha valorado la apuesta por la rehabilitación y captación de vivienda, si bien ha dudado de que con 200.000 euros el consistorio pueda alcanzar las 5.000 viviendas sociales, y ha puntualizado que el aumento real en comercio es de 60.000 euros y no de 180.000 como había mantenido