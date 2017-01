Vecinos de Av.Cataluña recriminan a Soro que no reclame a Fomento su cesión

Desde la asociación de vecinos felicitan al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por los avances y logros conseguidos desde su departamento tratando con el ministro de Fomento Íñigo de la Serna, asuntos claves como los desdoblamientos, la línea férrea Sagunto-Teruel o el Canfranc, informan en una nota de prensa a través de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.No obstante, afirman, ladependiente del ministerio de Fomento, que "a día de hoy se encuentra en un estado tercermundista", muy cerca de la plaza del Pilar, y perjudica "gravemente a sus vecinos", al crecimiento del Rabal y otros barrios como la Jota y Santa Isabel.Por elloque a pesar de que el departamento del consejero calificó su situación como de "y de agravio comparativo con otras ciudades",También recuerdan quede cumplir dos proposiciones no de ley aprobadas por unanimidad en las Cortes de Aragón encaminadas a buscar una solución para esta avenida.Por últimoa favor de sus vecinos y le piden quecon el ministro de Fomentosolicitada a primeros de diciembre, y apoyada unánimemente por el pleno del Ayuntamiento Por otro lado, el Partido Aragonés Zaragoza ha reclamado celeridad al Ayuntamiento de Zaragoza y al Ministerio de Fomento paray se proceda seguidamente a su reforma y mejora integral.La cesión de la avenida Cataluña debe ser, ha señalado el PAR en una nota de prensa, en la que indica igualmente que las Cortes de Aragón aprobaron, en el último Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, una resolución a instancia del PAR para buscarinstando a éste a dirigirse a Ayuntamiento y Ministerio para conseguir una solución "consensuada, urgente y con recursos suficientes".El PAR considera quey que su estado se ha convertido en "una pesada hipoteca para el desarrollo de los vecinos", no sólo de la avenida sino también para el conjunto de lade la ciudad y, de manera muy especial, para el Distrito del Rabal y el Barrio de Santa Isabel Losde este tramo de la antigua carretera y ha señalado que Fomento siempre se ha excusado en la escasez presupuestaria derivada de la crisis para no acometer su cesión al Ayuntamiento y su conversión en vía urbana, aunque en otras ciudades el Estado ha resuelto situaciones similares.Desde PAR Zaragoza reclaman ely requieren al alcalde "a mantener con premura" una reunión con el Ministerio de Fomento para que la cesión de la avenida de Cataluña ocupe un lugar preeminente en el listado de asuntos a tratar para favorecer a la ciudad.